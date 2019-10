Rezeg a léc a Libránál, többen is kihátrálhatnak a szuperpénz mögül

Több fontos nagyvállalat, például a Visa és a Mastercard is visszakozik a Facebook Libra-projektje kapcsán, ahogy a szabályozók egyre erőteljesebben fejezik ki nemtetszésüket a projekttel kapcsolatban.

Mint emlékezetes, a Facebook egy új digitális pénzzel működő fizetési rendszert jelentett be tavasszal, a Librát, amely a Facebook-felhasználók közötti pénzküldést és a netes vásárlást támogatja majd. A cég állítása szerint különösen annak az 1,7 milliárd embernek segíthet a pénzügyei intézésében, akiknek jelenleg nincs is a bankokkal kapcsolatuk. A rendszert a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon, sőt, gyakorlatilag , bárhol máshol az interneten is használhatják online fizetésre, illetve személyek közötti pénzküldésre a felhasználók,

De a kezdeti lelekesedés után ma már mégsem tartják annyira jó ötletnek a Facebook Libra-projektjét a sztori mögé az első körben beálló társaságok közül többen, többek között a Visa és a Mastercard is azt fontolgatja, hogy korábbi vállalását betartja-e – írja a The Wall Street Journal az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva.

A szabályozók ellenkezését látva több cég is megtagadta, hogy nyilvánosan kiálljon a Libra-projekt mellett. Csütörtökre a Libra Szövetség tagjait egy megbeszélésre hívták össze Washingtonban, október 14-én pedig Genfben találkoznának, ahol megválasztják a szövetség igazgatóságát.

