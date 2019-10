Rángatják az amerikai tőzsdéket az újabb pocsék adat után

Utoljára 2008 utolsó negyedéve indult ennyire rosszul az amerikai részvénypiacokon, a tengerentúli tőzsdék jelentős eséssel fejezték be a hét harmadik napját, a Dow 1,9 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 1,8 százalékot esett. A piaci kommentárok szerint a keddi, várakozásokat alulmúló feldolgozóipari ISM beszerzési menedzserindex után erősödtek a növekedési kilátások romlásával összefüggő aggodalmak, továbbá a szerdán beérkező és a vártnál gyengébb ADP foglalkoztatottsági adat is óvatosságra inthette a befektetőket. A piaci szereplők emellett attól tartottak, hogy újabb front nyílhat a kereskedelmi háborúsban, miután a WTO tegnap jóváhagyta az Egyesült Államok vámkiszabását az Európai Uniós importtermékekre az Airbus illegális szubvenciós ügyében, tehát az USA 7,5 milliárd dollár értékű importvámot szabhat ki az Európai Unióból érkező termékekre. Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma ezt követően jelezte is, hogy európai polgári repülőgépek és mezőgazdasági, illetve ipari termékek kapcsán jelentős vámemeléseket foganatosít.

A növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak és a fokozódó kereskedelmi háborús feszültség közepette az ázsiai tőzsdék is estek csütörtökön, a Nikkei 2 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 0,5 százalékot esett, míg a hongkongi tőzsde végül a korábbi mínuszokat ledolgozva 0,3 százalékos emelkedéssel zárt. Csütörtökön a dél-koreai Kospi zárva tartott, míg a sanghaji börzén az ünnep miatt továbbra sem volt kereskedés.

A jelentős szerdai esés után az irányadó európai részvényindexek felemásan teljesítenek a csütörtöki kereskedés második felében, a piaci szereplők az USA kereskedelmi tárcája által közzétett közleményt emésztették, amelyből kiderült, hogy az Egyesült Államok többségében 25 százalékos vámokat vetett ki élelmiszeripari termékekre, de a repülőgépgyártás esetében csak százalékos vámot alkalmaztak, a lista főként Franciaországot, Németországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot érinti. Nem került fel a listára a konyak és a pezsgő, továbbá a bőráruk sem, amelyet követően a francia szeszesitalgyártó, a Rémy Cointreau árfolyama 5,7 százalékkal került ma feljebb, míg a luxuscikkeket gyártó Louis Vuitton tulajdonosa, az LVMH árfolyama 1,6 százalékkal került feljebb. Az európai tőzsdéken nem volt egyértelmű az irány ma, a brit FTSE100 0,6 százalékos esése mellett a CAC40 0,4 százalékkal került feljebb, mindemellett érdemes megjegyezni, hogy a német tőzsdén nincs kereskedés, miután csütörtökön a német újraegyesítést ünneplik.