Lejjebb kerültek az európai tőzsdék

Mi történt pénteken a tőzsdéken?

Emelkedéssel indult a hét utolsó napja az amerikai részvénypiacokon, a piaci kommentárok szerint a beérkező munkaerőpiaci adat valamelyest oldotta a recesszióval kapcsolatos félelmeket, azonban a vártnál gyengébb foglalkoztatottsági statisztika után a befektetők egy része továbbra is arra számított, hogy a Fed hamarosan tovább csökkentheti a kamatot. Pénteken megszólalt Jerome Powell is, a Fed elnök a tartósan alacsony kamatok kockázatára figyelmeztetett, de a beérkező munkaerőpiaci adatok ellenére nem lengette be a kamatcsökkentés végét. Az egyedi részvények esetében az Apple papírjai 2,8 százalékos erősödéssel zárták a pénteki kereskedést, miután Apple arra kérte beszállítóit, hogy 10 százalékkal növeljék a gyártást, miután az iPhone 11 eladásai jobban alakultak, mint ahogyan arra az cég számított. A tengerentúli tőzsdék erősödése egészen a nap végéig kitartott, a Dow végül 373 pontos erősödés után 1,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,4 százalékos erősödéssel zárta a hét utolsó napját.

Emelkedéssel zárta a hét utolsó napját a magyar tőzsde, a BUX 279 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül erősödéssel zárták a pénteki kereskedést. Az OTP 0,6 százalékos erősödés után 12 590 forinton zárt, a Mol 0,7 százalékkal került feljebb, az olajcég papírjai 2 826 forinton fejezték be a pénteki kereskedést. A Magyar Telekom 0,1 százalékos erősödés után 438,5 forinton búcsúzott a hét utolsó napjától, míg a Richter 1 százalékos emelkedés után 4 828 forinton zárt.

Mik az előjelek mára?

Felemásan teljesítettek az ázsiai tőzsdék hétfőn, a piaci kommentárok szerint a befektetők az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaira figyeltek. A Bloomberg hétvégi beszámolója szerint a kínai fél jelentősen szűkítette azon kérdések körét, amelyeket hajlandó megvitatni az Egyesült Államokkal a folytató egyeztetések során. A piaci szereplők ezután a széleskörű kereskedelmi megállapodás lehetőségét latolgathatták, a Nikkei 0,2 százalékkal került lejjebb, a dél-koreai Kospi stagnál, míg a szingapúri tőzsde 0,6 százalékkal került feljebb. A hongkongi és a sanghaji börze zárva tartott. Az amerikai határidős részvényindexek lejjebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 11 pontos plusza 0,1 emelkedést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A beérkező makroadatok mellett az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaira figyelnek majd a piaci szereplők, a befektetőket mindemellett óvatosságra inthette, hogy a Bloomberg hétvégi beszámolója szerint Kína jelentősen szűkítette azon kérdések körét, amelyeket hajlandó megvitatni az Egyesült Államokkal a folytató egyeztetések során.

Mire érdemes ma figyelni?

Hétfőn az MNB teszi közzé az augusztusi értékpapírstatisztákáját, míg a KSH az augusztusi ipari termelési adatsorát publikálja majd. Németországból az augusztusi gyáripari megrendeléseket teszik közzé, míg az Egyesült Államokból Jerome Powell Fed elnök beszédére figyelnek a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

