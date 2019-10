Akvizíciós stratégiával készül tőzsdére lépni a Gloster

Szekeres Viktor előadóként ott lesz az október 17-i konferenciánkon. Még nem késő jelentkezni!

Hazai kkv-ként mennyire tudják felvenni a versenyt a nemzetközi hátterű cégekkel az IT-szolgáltatások piacán. Egyáltalán kell-e velük versenyezni?

A magas színvonalú, jelentős mértékben automatizált, sokrétű gyártói minősítésekkel elismert informatikai szolgáltatásokra mindig van igény. A munkaerőhiány következtében egyre kevesebb cég tud megfelelő mennyiségű és minőségű informatikust szerezni, ezért ezt a tevékenységet inkább kiszervezik egy erre specializálódott, nemzetközi standardok alapján dolgozó informatikai szolgáltatónak. Ennek köszönhetően érzékelhetően növekszik az egész piac mérete, ezért az új ügyfelek megszerzésével és azok teljes körű kiszolgálásával vagyunk elfoglalva, mintsem hogy másoktól hozzunk el ügyfeleket.

Ha már a munkaerőt említette, mekkora kihívás ez a Gloster számára? Melyek azok a kihívások, amelyek most befolyásolják ma egy hazai KKV működését?

Ha felvesszük a lényeglátó szemüveget azt mondhatjuk, hogy az egyik kihívás, amivel küzdenek manapság a hazai kkv-k, a munkaerőhiány. 300 ezer ember hiányzik a magyar munkaerőpiacról, ebből csaknem 35 ezer informatikus. Ez azt jelenti, hogy két számjegyű béremelést kell kigazdálkodniuk a cégeknek évente. A kisebb cégeknek néhány év múlva esélyük nem lesz tapasztalt embereket megfizetni. A másik fontos trend a piacon a generációváltás. Az infokommunikációs szektorban körülbelül 35 ezer kkv működik és ezek kb. 30%-át érintheti a generációváltás. A tulajdonosok háromnegyede családon belül szeretné megvalósítani a cég átadását, sokak álma a generációkon átívelő családi cégek építése, a valóság ezzel szemben az, hogy ez kevesebb mint egyharmaduknak sikerül. Ez részben azzal függ össze, hogy a következő generáció kevésbé akar bekapcsolódni a cég életébe. A harmadik pedig az innováció hiánya, illetve a termelékenység alacsony színvonala. A hazai kkv-szektor termelékenysége majdnem az egyharmada a multikénak.

Hogy látja, ezen a téren hol van elmaradása a magyar kkv-knak?

Kevés a termékinnováció, például az olyan termék, amely meg tudná hódítani Nyugat-Európát. De fájdalmasabb a folyamat innováció is hiánya. Nincsenek meg azok a folyamatok, szabályzatok, informatikai rendszerek, amelyek azt garantálnák, hogy a szolgáltatások és a termékek gyorsan és hibamentesen tudjanak lefutni.

Ezek helyett a hazai kkv-k zömében manufakturális állapotok uralkodnak. Ezen lehetne változtatni, de ehhez szemléletváltásra van szükség.

Akkor egy ilyen piaci helyzetben, generációváltással és munkaerőhiánnyal sújtott szektorban a Gloster kedvére tud csemegézni a konszolidálandó vállalatok között? Kik a célpontok?

Semmiképp sem csemegézünk, egy-egy akvizíció előkészítése is minimum 6-10 hónap. Mára megérett egy szemléletváltozás. A korábbi kkv-k úgy működtek, hogy a tulajdonosok magas szinten értettek, akár specializálódtak egy-egy informatikán belüli szakterülethez, képesek voltak ügyfeleket szerezni és ezt az olcsó munkaerő segítségével kiszolgálni úgy, hogy ez megérje nekik. Viszont mára ez megváltozott.

A szakértelmen és az ügyfélszerzésen túl ma azok a kkv-k tudnak versenyelőnyhöz jutni, amelyek képesek a pénzpiacról is forrást bevonni és ezt termelékenységjavító beruházásra, fejlesztésekre, akvizícióra fordítják.

Hangsúlyozom: megváltozott a világ. Nagyon sokan úgy nőttünk fel, hogy

mindig azt hallottuk: addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ma már ez az üzenet idejétmúlt.

Most érdemes körülnézni a piacon milyen finanszírozási lehetőségek vannak, pont ezzel támogatva, hogy a jó munkaerőt, megtartsuk, vagy éppen fel tudjuk venni, akkor ezt a szabályt felül kell írni.

A versenyelőnyt meghatározza az is, hogy az adott cég mennyit tud a HR-re költeni. Azok a cégek lesznek előnyben, amelyek képesek kinevelni és megtartani a jól dolgozni akaró és tudó szakembereket. Ezzel párhuzamosan eljött a felvásárlások, akvizíciók és a piaci konszolidációk ideje is. A felsoroltaktól szenvedő tulajdonosok el tudják adni a cégüket. Ez azt jelenti, hogy ezek a tulajdonosok régi dédelgetett álmokat valósíthatják meg, biztosíthatják az alkalmazottaik jövőjét, a meglévő ügyfélgárda további gondozását. Sok kicsi, egyenként gyengébb cég egyesítésével egy erősebb, jelentősebb gazdasági egységet lehet összehozni, amivel a bank, a beszállítók és az ügyfelek felé is komolyabb szereplőként lehet fellépni.

Mit gondol a jelenlegi kedvező kamat környezet tartós állapot?

Ki tudja, meddig tart ez a korszak? De fontos következménye, hogy meg lehet valósítani olyan beruházásokat, amik nem éven belül térülnek meg, hanem lassabban. Azok fognak nyerni, akik ezeket a lépéseket meg merik tenni. De ehhez sziklaszilárdan bíznod kell és hinned kell a saját üzleti modelled profittermelő képességében. És eljutottunk a hazai kkv-k egy másik látványos problémájához: nagyon sok cégtulajdonos nincs meggyőződve a profittermelő képességében, csak csinálja úgy, ahogy az eddigi 20 évben. Azt is fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a vissza nem térítendő EU-támogatásokról is lassan le kell jönnie a hazai kkv-szektornak. Már nem ingyenes helikopterpénz van, hanem a pénzügyi szektor által kínált finanszírozási lehetőségek, jó konstrukciókkal. De ehhez a cégeknek tulajdonosainak is vállalkozó kedvűnek kell lenniük, eltökéltek kellenek legyenek a fejlődés mellett.

Az elmúlt években látványos árbevételnövekedésen van túl a Gloster. Az akvizíciók segítenek abban is, hogy az ütem fenntartható maradjon?

Az az alapja mindennek, hogy mi tudatosan láttuk előre és készültünk erre a piaci környezetre. Fontos szervezeti változásokat hajtottunk végre, ami a hozzánk hasonló méretű kkv-kban nem jellemző. Még nem vagyok 40 éves sem, egyedüli tulajdonos vagyok a cégben, de a társaság irányítását már nem én végzem, hanem a cégvezető, akinek teljes körű aláírási joga van. Ő jobban csinálja ezt, mint én csináltam korábban. A napi feladatokat pedig a menedzsment látja el. Kiépítettük azt a szervezeti infrastruktúrát, amire a növekedéshez szükségünk lesz.

A másik lényeges különbség egy általános magyar kkv-hoz képest, hogy azok általában „one man show”-k. Egyszemélyi tulajdonos, vezetés, hozzá kapcsolódnak az ügyfelek, ő szervezi a cég életét, és ha őt kivesszük a rendszerből, holnap megáll a cég.

Ellenben mi már középvállalatként működünk. Van menedzsmentünk, írott szabályzataink, több folyamatleírásunk, rendelkezünk azokkal az informatikai eszközökkel, amelyek segítségével ezeket a folyamatokat be is tudjuk tartatni, és mérni tudjuk az eredményt. Dedikált csapataink vannak, akik előre megtanult nemzetközi módszertanok alapján rendszeresen, mérőszámokkal ellenőrizve végzik az egyes tevékenységeket.

Ez a stratégia első és legfontosabb eleme, hogy a „one man show” kkv-ból át akartunk váltani egy középvállalati modellre.

Ehhez azonban a tulajdonosnak először is szemléletet kell váltania, bíznia kell a saját stratégiájában, a cég vezetőiben, át kell tudni alakítani a működési modellt. Ezt követően válik alkalmas a cég pénzügyi befektetők bevonására, tőzsdei kibocsátásra.

A kialakított folyamatoknak is köszönhető, hogy egy új cég integrálása a szervezetben nem okoz gondot?

A jól átgondolt és dokumentált szervezeti struktúrának és módszertanunknak köszönhetően tudjuk integrálni az akvirált cégeket. Csak hogy egy konkrét példáról is beszéljünk: januárban volt egy sikeres akvizíciónk, júliusban költöztünk össze, és néhány hete az összes folyamatirányítási rendszerünket használják, a két műszaki csapat már egyként funkcionál, és a szükséges adminisztrációs teendőket is sikerült összehangolni. De ez nem a véletlen műve, természetesen a siker mögött rengeteg előkészítés, felmérés és tervezés történt.

De minden akvizíció más, hiszen nincs két egyforma kultúrájú cég, de erre fel vagyunk készülve és a módszertanunkat folyamatosan fejlesztjük.

A befektetők számíthatnak további akvizíciókra is?

Nagyon fontos megkülönböztető tulajdonságunk, hogy a Glosterben van akvizíciós képesség. Több ilyen tárgyalásban is benne vagyunk jelenleg is. Mi jellemzően eddig olyan cégeket kerestünk, ahol nincs dedikált értékesítői csapat, HR, marketing, külön beszerzési csapat, professzionális projektmenedzsment, hanem van egy hozzáértő tulajdonos és szakértő mérnök csapat, vannak ügyfelek. Amikor ezek a cégek bekerülnek hozzánk, akkor mindezeket a funkciókat biztosítja a Gloster, a szükséges műszaki kompetenciát és az ügyfélbázist pedig az akvirált cég hozza magával. Együtt egy nagyobb, erősebb, szervezettebb, hatékony és golyóállóbb cég leszünk. Hiszünk benne, hogy a tőzsdére lépéssel fel tudjuk gyorsítani és növelni tudjuk az akvizícióink számát.

A tárgyalások során mi lehet az a plusz dolog, ami az Önök ajánlatát teszi vonzóbbá?

A legtöbb hazai informatikai kkv tulajdonosának a pénz csak részben motiváció, amit szeretne látni egy megállapodás végén. A 2020-as tőzsdére lépésünkkel az a célunk, hogy nagy mértékben növeljük azt a transzparenciát, amit már most is minden erőnkkel próbálunk megteremteni, illetve hogy friss tőkét vonjunk be és ezt további akvizíciók finanszírozására tudjuk felhasználni.

A tőzsdei jelenlét a megvásárolt cégek tulajdonosainak is kedvező, ugyanis tulajdonrészükért cserébe részvényesek lehetnek a társaságban. Ami azt jelenti, hogy a részesedésük egy részéért pénzt kapnak, egy másik részéért pedig egy tőzsdei cég részvényeire cserélik át. Így mindenki boldog, mert az eladónak a cége tőzsdei cég lett, a tulajdonrészéből részvény lett, és annál nemesebb befejezése ma nincs egy céges karriernek, mint hogy tőzsdei cég lett abból a vállalkozásból, amit több évtized szakértelmét halmozta fel. Azt vettük észre a tárgyalások során, hogy ennek van motivációs hatása.

Az ilyen akvizíciók esetén számít-e az idő? Kell-e versenyezni más vevővel?

Piaci konszolidátorok vagyunk. Ez azt jelenti, hogy jellemzően olyan informatikai kkv-k kerülnek hozzánk, amelyek egyrészt pénzügyi befektetők szempontjából és külföldi szakmai befektető szempontjából is értelmezhetetlenül kicsik, de még a hazai nagyvállalatok számára sem képviselnek jelentős értéket. Természetesen van egy ütemtervünk, amelyet próbálunk tartani és felmérjük az esetleges kockázatokat. Nem csak a cég eredményeit kell hozzuk, hanem közben folyamatosan figyeljük a cégeket, technológiai trendeket, hiszen az is fontos, hogy milyen irányba fejlesszük a szakmai kompetenciáinkat. Itt is az a lényeg, hogy 2-3 évre előre kell a lépéseket tudatosan megterveznünk.

A tőzsdei forrásbevonást már említette, de másfajta finanszírozás is elképzelhető a további ügyletek lebonyolításához?

Minden lehetőségre nyitottak vagyunk, amelynek bevonásával értéket tudunk teremteni a befektetőink számára. Ilyen lehet a kkv cégek számára elérhető jegybanki kötvényprogram is. De ez már egy másik történet, jelenleg az előttünk álló befektetői roadshow előkészítésére koncentrálunk.