Újrahasznosítja építőkockáit a Lego

Keresi műanyag építőkockái újrahasznosításának lehetőségeit a Lego, a dán játékkészítő cég az Egyesült Államokban teszteli azt, hogy vásárlói visszaküldhessék neki a feleslegessé vált kockákat, amelyeket később tovább adnak más gyermekeknek.

A vásárlók a cég honlapjáról kinyomtathatják a postázási címet és dobozban ingyen feladhatják az építőkockákat. A vállalat gyáraiban megtisztítják a visszaérkezett darabokat, majd továbbküldik a Teach America alapítványnak, amely amerikai iskoláknak adományozza a játékot. Egy bostoni alapítvány is kap az újrahasznosított építőkockákból - jelentette be kedden a dán vállalat. Ha a kísérlet sikeres lesz, a programot ki fogják terjeszteni az Egyesült Államokon kívülre is.

A vállalat már eddig is arra buzdította vásárlóit, hogy tartsák meg az építőkockákat vagy adják tovább más gyerekeknek. De vannak olyanok, akik kérték, hogy más utat nyissunk az adományozásnak - mondta Tim Brooks, a Lego környezetvédelemért felelős igazgatója.

Több más márkához hasonlóan a Legót is aggasztja a műanyag környezetre gyakorolt hatása, mivel az nem bomlik le, hanem mikroműanyaggá porlad, amelyet megesznek a madarak és más vadállatok, veszélyeztetve egészségüket.

Keresik a műanyag felváltásának lehetőségeit, de nehéz találni olyan tartós anyagot, mint a műanyag. Tavaly már elkezdték a fa és bokor formák gyártását cukornádból - tette hozzá az igazgató.A rivális Hasbro a közelmúltban jelentette be, hogy 2022-re száműzi a műanyagot játékai csomagolásából. Közölték: számukra is gondot okoz, hogy a műanyagot felváltó tartós anyagot használjanak játékaikhoz.

