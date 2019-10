Egyedülálló kezdeményezéssel indít az idei BrandFestival

A rendezvény minden eladott jegy után egy fát ültet a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködve.

A tavalyi évben a zero waste mozgalom köré épülő BrandFestival most magasabb fokozatra kapcsolt, és egyedülálló kezdeményezést indított a hazai rendezvények piacán. A 2019. november 20-21-én a Budapest Music Center-ben megrendezésre kerülő konferencia meghirdette az 1 jegy, 1 fa elvet. Ennek keretében a fenntartható növekedés és az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében minden eladott jegy után egy fát ültet a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködésben.

Az idei rendezvény továbbá olyan környezettudatos elveket érvényesít, mint:

zero waste jegyében összeállított menüsor,

szelektív hulladékgyűjtés,

porcelántányérokban történő felszolgálás,

újrahasznosított papír alkalmazása (100 kg/40 csomag újrahasznosított papírral 410 kW elektromos energia, 2650 liter víz megtakarítása, 2,7 m 3 -rel kevesebb szemét, 1,7 fa megmentése),

újrahasznosítható konferenciaeszközök létrehozása,

fenntartható takarítás, melyről a Zöldövezet takarítócsapata gondoskodik.

Az első fa ültetésénél a Portfolio is jelen volt:

Több mint 100 előadó, negyedrészt nemzetközi szakember boncolgatja a következő generációt érintő kérdéseket, jelenségeket. Ott lesz többek között a TrendWatching, a Sound Agency, a Wieden + Kennedy, a The Plastic Bank, az R/GA London, a Burger King, a McKinsey, a Financial Times, az Intel Sports Group és a The Martin Agency.

A BrandFestival médiatámogatója a Portfolio Csoport.