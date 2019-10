Felpattantak a tengerentúli tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A péntek reggeli mérsékelt erősödés után az európai tőzsdék felpattantak ma délelőtt, a kontinens börzéi közül jól teljesít a német tőzsde. A hangulatjavulásban a Brexittel kapcsolatos kedvező beszámolók mellett az USA és Kína közötti kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos, felfokozott várakozások is közrejátszhattak, emmellett Kínából is jó hírek érkeztek. A tengerentúli tőzsdék is emelkednek.