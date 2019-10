Könyvelési csalással vádolják a német sztárcéget

Súlyos vádakat fogalmazott meg a birtokába jutott dokumentumok alapján a Wirecarddal szemben a Financial Times.

Az elektronikus fizetések jövőjéről is szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Érdemes eljönni!

Megy az adok-kapok a Financial Times és a Wirecard között. Az elmúlt hónapokban a brit üzleti lap több alkalommal is komolyan megvádolta bennfentesektől származó információk és dokumentumok alapján a német fintech céget, a botrány történetében most új fejezet nyílt, az FT ugyanis azzal vádolja a Wirecardot, hogy az több leányvállalatánál is meghamisította a cégek számait.

Konkrétan arról van szó, hogy az FT birtokába jutott levelezések és Excel fájlok alapján a Wirecard szándékosan meghamisította a dubaji és írországi leánycégeinek bevételi és profitszámait, mégpedig úgy, hogy olyan fantomcégekkel kapcsolatos bevételeket is elszámolta, amely partnerek 2017-ben már nem is léteztek. Az ügy rendkívül szövevényes, a részletes levezetés itt található.

A Wirecard árfolyama már közel 23 százalék mínuszban is járt a súlyos vádak megjelenését követően, jelenleg 18 százalékos esésben állnak a papírok.

A Wirecard tagja a DAX index 30 komponensének, a fintech cég árfolyamesése csak kis mértékben húzta le az indexet, ami most 0,4 százalék pluszban áll.

Címlapkép: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images