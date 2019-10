A GVH engedélyezte az eMAG és az Extreme Digital egyesülését

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a Dante International Kft. (eMAG.hu) irányításszerzése az Extreme Digital Zrt. (edigital.hu) felett nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt a műszaki termékek kereskedelmének piacán.

A GVH engedélyezte a tranzakciót

A Hivatalhoz érkezett bejelentés szerint az eMAG.hu online áruházat működtető Dante International Kft. irányítást kívánt szerezni az edigital.hu online áruházat, valamint országszerte 16 boltot üzemeltető Extreme Digital Zrt. felett.

A tranzakcióban résztvevő társaságok által üzemeltetett online áruházak forgalma – különösen a műszaki termékek hazai online kiskereskedelmét tekintve – kiemelkedő, ezért a GVH részletes (ún. teljes körű) eljárásban vizsgálta az összefonódás lehetséges káros versenyhatásait. A Hivatal a felek által benyújtott adatok elemzése mellett megkeresett versenytársakat, beszállítókat és piackutató társaságokat is.

A most zárult eljárásban a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a műszaki cikkek vonatkozásában az online és a hagyományos bolti (offline) kereskedelemi szegmensek nem különülnek el, azok egységes piacot alkotnak. Ezt az indokolta, hogy az online és offline módon is kereskedő szereplők jellemzően országosan egységes árakat, feltételeket alkalmaznak, illetve, hogy a magyar fogyasztók kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az online boltok fizikai felkereshetőségének is. Az egységes piac-meghatározást támogatta a megkeresett piaci szereplők és beszállítók többsége, valamint egy piackutató által készített tanulmány is. Az így meghatározott piacon a felek együttes részesedése alacsonyabb 20 százaléknál, és e küszöb alatt a GVH gyakorlata (lásd 7/2017. sz. közlemény) szerint nem kell számolni a beavatkozására okot adó negatív hatásokkal.

A Hivatal álláspontja szerint ugyanakkor az összefonódásnak várhatóan akkor sem lennének káros hatásai, ha a vizsgálat a műszakicikk-kiskereskedelem online szegmensére lenne szűkítve: azaz, valószínűsíthetően nem emelkednek majd az árak. Ezt a következtetést támasztja alá a piaci árak átláthatósága, az online vásárlók árérzékenysége, a megmaradó versenytársak által támasztott versenynyomás és a piac támadhatósága is. A GVH nem tartotta reálisnak azt a piaci szereplők által felvetett aggályt sem, hogy a nagyobb beszerzési volumenre építve az egyesülő vállalat ki tudná szorítani a versenytársait alacsony áraival, mert nem kerül erőfölényes pozícióba a beszállítókkal szemben, emellett a jelenlévő versenytársak piaci potenciálja és a piacra lépés lehetősége is akadályozná ezt.

Márciusban érkezett a bejelentés

Márciusban jelentették be, hogy egyesül a magyar Extreme Digital és a dél-afrikai Naspers csoporthoz tartozó eMAG magyarországi leányvállalata, amivel a közép-európai régió egyik meghatározó e-kiskereskedelmi vállalata jön létre budapesti központtal. A két e-kereskedelmi cég összeolvadásával létrejövő új cégben 48 százalékos részesedése lesz az Extreme Digitalnak, 52 százalék az eMAG hazai leányvállalatának. Az új cég vezetésében az Extreme Digital alapítói, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula vezető szerepet fognak vállalni – közölték márciusban.

Az Extreme Digital árbevétele a 2014-es 23,7 milliárd forintról 2018-ra 37,1 milliárd forintra emelkedett, a társaság a nyeresége 150 millió forint, míg a társaság 320 dolgozót foglalkoztat. Az Extreme Digital szerint létrejövő új cég éves árbevétele 70 milliárd forint körül alakul majd.

Az Extreme Digital a hazai kiskereskedelem meghatározó szereplője: online és offline csatornákon évente több mint 1 millió rendelést szolgál ki. Az Extreme Digital üzleti modelljében az internetes és a klasszikus bolti vásárlás nem különül el, a vásárlók a webshopban kiválasztott terméket a 16 magyarországi üzlet bármelyikében megvásárolhatják.

Az Extreme Digitalról



Az Extreme Digital 2001-ben indította két magyar vállalkozó, a társaság számítógépek és alkatrészek adás-vételéből 2003-ban már két üzlettel és szervízközponttal rendelkezett. A cég az ezt követő években sorra nyitotta szaküzleteit szerte az országban, a társaság üzleteinek száma 2015-re tizenkettőre emelkedett. Mindemellett 2010-ben megnyitott az Extreme Digital online Csehországban és Szlovákiában, amelyhez 2011-ben Románia is csatlakozott, majd 2013-ban Horvátország követte, 2015-ben Szlovénia, 2016-ban pedig Bulgária. A társaság részben a külföldi piacokon történő terjeszkedés miatt külföldi befektetőt vont be, a Steinhoff International Holding 50,48 százalékos többségi tulajdonrészt szerzett a társaságban, az Extreme Digital alapítói 2018-ban azonban visszavásárolták részesedésüket és kiváltak a Steinhoff cégcsoportból, amelyet követően a cég ismét teljes mértékben hazai tulajdonba került. Forrás: edigital.hu

A romániai székhelyű, de a dél-afrikai Naspers befektető csoporthoz tartozó eMAG a román piac egyik legnagyobb és a magyar online kereskedelem kiemelkedő szereplője. Forgalmának jelentős részét a Marketplace szolgáltatása adja, amelyen keresztül kisvállalkozók értékesíthetik saját termékeiket.

Az eNet Internetkutató 2018-as adatai szerint a magyarországi online kiskereskedelmi forgalom megközelítette az ezer milliárd forintot, amelynek azonban csak alig több mint felét adták a magyar webshopok belföldi eladásai. A szektor gyors növekedésében a külföldi szolgáltatóknál történő vásárlások is jelentős szerepet játszanak.

A GKI Digital felmérése alapján a hazai e-kereskedelmi piac vezetője az Extreme Digital volt, míg a társaság kutatásai szerint a piacvezető Extreme Digital után a forgalom alapú lista második helyét az eMag, a harmadik helyét pedig a Media Markt foglalta el.

Címlapkép forrása: MTI / Földi Imre