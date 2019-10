Így érdemes meglovagolni a Magyarországon végigsöprő digitális hullámot

A negyedik ipari forradalom már nem szimplán egy távoli ábránd: most is számos magyar vállalat használ digitális eszközöket termelésmenedzsmenthez, karbantartáshoz, tréninghez és szimulációhoz egymástól nagyon eltérő szektorokban. A Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferenciáján hazai vállalatok és nemzetközi cégek hazai üzletágainak vezetői osztották meg tapasztalataikat arra vonatkozóan, hogy érdemes a jövő technológiáit; IoT-t, kiterjesztett valóságot, robotokat, digitális kontrolleszközöket hasznosítani és előnyünkre fordítani.

Lendvai Mihály, a Nestlé fejlesztési vezetője többek között arról beszélt, hogy 1991 óta vannak jelen Magyarországon, 1998 óta gyártanak állateledelt Bükön (jelenleg évi több mint 200 ezer tonna mennyiségben), az ezzel a tevékenységgel foglalkozó Purina a harmadik helyet foglalja el a Nestlé tevékenységén belül. 80%-ban helyi beszállítókkal működnek együtt.

A 2010-es évek elején új élelmiszeripari technológiát kezdtek alkalmazni, az automatizált gyártósorok az év 350 napján megállás nélkül működnek. 2011-ben Turul 1, 2013-ban Turul 2 néven hajtottak végre nagyberuházást, előbbi a termelés, utóbbi a raktározás területén jelentett a cég számára óriási előrelépést. Az osztrák határ mentén nagy kihívás a munkaerő megtartása, de az automatizálással nem a létszámcsökkentés, hanem a kapacitásbővítés a céljuk. A gyorsan változó fogyasztói ízléshez folyamatosan alkalmazkodniuk kell; nem ritka, hogy egy-egy termék életciklusa alig 1-2 év. 2016-2018-lezajlott harmadik beruházásuk, a Turul 3 az addigi száz grammos termékek helyett ötven grammos termékek gyártását tette lehetővé, több mint 45 országba exportálják ezeket. A Nestlé is a papírmentesítés felé tart, már a gépkezelők is tableteket, laptopokat használnak a gyáraikban. Az újonnan csatlakozó és a meglévő dolgozók egy virtuális gyárban szerezhetnek tudást, amelyben szimulálhatják az egyes munkafolyamatokat.

Túrmezei Zoltán, az Aventics Hungary Kft. stratégiai beszerzési vezetője elmondta, hogy az Aventics átalakuláson megy keresztül, integrálódik az Emersonba, viszont az Aventics brand megmarad. Az Emerson egy globális vállalat, ami még az 1800-as években jött létre, rengeteg dologgal, többek közt olajiparral, járműiparral és elektronikával is foglakoznak, különféle brandek alatt. A szakember elmondta, hogy az Ipar 4.0-s megoldások impementációjának fontos kulcstényezője a megfelelő ütemterv létrehozása és monitorozása, a fejlesztéshez pedig fontos, hogy transzparens, etikus, kommunikációra és kompromisszumokra hajlandó beszállítót válasszon a vállalat. A beszállítónál helyszíni auditot is kell végezni, szerződés után pedig rendszeres státuszriportot kell kérni, teszteket kell végezni. Az Aventics SMS-alapú eszkalációs rendszert, elektronikus task management rendszert és termelési adatbázist is használ, a termelést számos digitális eszközzel nyomon követik, valós időben. Tián Csaba, a Karsai Alba Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2017 óta szállít be fröccsöntött műanyag alkatrészeket az egri és bonneville-i gyárba, már 19 féle terméket fejlesztenek. A termékfejlesztési szemléletmódban nagyon sok dolog változott, kkv-ként is rengeteg digitális megoldást használnak.

Pálmai Attila, a BPW Hungária létesítményfenntartási vezetője elmondta, hogy az 1978-ban alapított üzem 200-250 ezer futóművet gyárt le évente. 17%-ot nőtt a cég árbevétele 4 év alatt, viszont az energiafelhasználásuk csak 2%-ot nőtt. A létesítmény diverzifikált energiaellátási rendszert használ, melynek felügyeletéért egy BMS nevű digitális rendszer felel. A felügyelőszoftveren azonnal láthatja a kezelő, ha bárhol a létesítményen belül probléma adódik. A létesítmény többféle energiaforrásból működik, használnak propánalapú és napenergiás megoldásokat is. A kazánházat egy önálló rendszer szabályozza biztonsági és stabilitási okokból. Tervben van az energiafogyasztási adatok megjelenítése a dolgozók számára, a MAXIMO karbantartási modul óráinak automatizálása, kulcsgépek állapotfigyelése és a termeléshez szükséges infrastruktúra automatikus biztosítása.

Nyírő Ferenc, az S&T Consulting ipari digitalizáció üzletágának vezetője elmondta, hogy nemzetközileg egyre több negatív impulzus éri az autóipart, ilyen például a nyugat-európai gazdaságok lassulása vagy a kínai-amerikai kereskedelmi háború. Fontos tényező az elektromos autók megjelenése is. Az elektromos autózás Nyírő Ferenc szerint az autóipar legnagyobb átalakulását hozza majd, az elektromos autók ráadásul a beszállítók piacát is jelentősen felforgatják majd, a belsőégésű motorokhoz komponenseket szállító vállalatokat fenyegeti az átállás, az elektromos motorok ráadásul sokkal kevesebb komponenssel rendelkeznek. Az EU károsanyag-kibocsátását redukáló szabályai is felforgást hoznak, például az SUV-k népszerűség-növekedésének trendjét is megtörték, a kvóták megsértése miatt kiszabott büntetések pedig megtépázhatják a cégek profitját is.

Nyírő Ferenc hozzátette, hogy a digitalizáció sikeres receptjének egyik kulcstényezője a reális célok kitűzése és a szakértőcégek bevonása. Ehhez fontos a gépi adatgyűjtés, a prediktív karbantartás, a betanítás meggyorsítása kiterjesztett valóság (AR) segítségével, a szervizhálózatok távoli támogatása AR segítségével, a termékadatbázis-kezelés és folyamat-menedzsment, a gyártásütemezés és vezérlés és az értékáram-optimalizálás - ezekre mind rendelkezik saját fejlesztésű megoldásokkal az S&T Consulting. A legdrágább megoldások (mint a gyártásütemező MES-rendszer) egyébként a legnagyobb megtérüléssel is kecsegtetnek egyszerre.