Ez ijesztő, a legsikeresebb befektetőt másolja egy gép

Londoni traderek egy csoportja arra tanítgatja az algoritmikus kereskedési modelljét, hogy Warren Buffett-módra fektessen be – írja a Business Insider. A Havelock London az értékalapú befektetésben hisz, amit Warren Buffett és mentora, Benjamin Graham is követett, vagyis olyan vállalatok részvényeire vadásznak, amelyeknél a cég belső értéke nincs összhangban a piaci értékével.

Jelenleg a Havelock irodájában, ami egyébként egy pincében van egy kínai étterem és egy kocsma között, 6 alkalmazott összesen 38 céget figyel most és igyekszik a gépekkel együtt belőni, hogy melyek az alulértékelt cégek, amelyekbe érdemes hosszú távon befektetni.

A Havelock alapítója és vezérigazgatója, Matthew Beddall elmondta, hogy az üzletük különlegessége, hogy nem csak az algoritmusokra hagyatkoznak, amelyek alapvetően a részvényárfolyamot figyelik, hanem megpróbálják megbecsülni a cég fundamentális értékét is. Az ötlet, hogy a befektetőknek a teljes figyelmüket arra kell fordítaniuk, hogy mennyit érnek a cégek, alapvetően Buffett tanításaiból ered – tette hozzá.

Warren Buffett, a Berkshire Hathaway elnök-vezérigazgatója a világ egyik leggazdagabb embere, olyan befektetései vannak, mint a Coca-Cola, vagy a Bank of America, de vannak Apple-részvényei is. Az utóbbi időben azonban sokat bírálták rossz döntések és elszalasztott lehetőségek miatt. De Beddall megvédte, szerinte a milliárdos befektetési guru inkább készpénzt tart, minthogy csatlakozzon a befektetői rohamhoz, akik hatalmas prémiumot is hajlandók fizetni a növekedési részvényekért. Hozzátette, hogy valóban hozott mostanában néhány olyan döntést a Berkshire, ami nem volt túl bölcs, például az IBM-részvények vásárlásával. De Buffett is csak ember, lehet valaki akármilyen jó, nem tud mindig gólt lőni.

Beddall, aki korábban a világ egyik legnagyobb kvantitatív kereskedést folytató hedge fundja, a Winton Capital Management befektetési igazgatója volt, 2018 augusztusában alapította meg saját cégét, a Havelockot. Jelenleg mintegy 14 millió fontnyi eszközt kezel, részvényekbe és államkötvényekbe fektetnek, nem shortolnak és nem alkalmaznak tőkeáttételt. Eddig 5 százalékos hozamot csinált az indulása óta, felülmúlva az MSCI World indexet ugyanezen időtávon.

(Business Insider)

Címlapkép: George Pimentel/Getty Images