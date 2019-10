Hamarosan egy csomó mindent robotok intéznek helyetted a számítógépeden

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Gőzerővel dolgoznak a vállalatok az informatikai folyamatok automatizációján: számos egyszerűbb művelet (pl. egy e-mail megírása, adatbejegyzések készítése) már most is teljesen elvégezhető emberi beavatkozás nélkül. Az IT Central Station most készített gyűjtést arról, hogy melyek azok a vállalatok, amelyek a legaktívabbak a robotikus folyamatautomatizálás (RPA) területén.