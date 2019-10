Új stratégiai design tanácsadó cég indult Magyarországon

Október elejével elindult a Beyond Partners megvalósítás fókuszú stratégiai design tanácsadó cég, mely szolgáltatás- és termék fejlesztési projektek, illetve az innovációs készségek fejlesztésével, támogatásával járul hozzá a vállalatok értékteremtéséhez.

Beyond Partners közleménye szerint stratégiai megállapodást kötöttek a WPP részeként működő Group[m] médiaügynökségi csoporttal. Az új tanácsadó cég a Group[m] ügynökségeket, ügyfeleiket segíthetik azokban a helyzetekben, ahol a kommunikáció önmagában nem elegendő a növekedéshez. A stratégia partnerség része az is, hogy a Beyond Partners támaszkodik a Group[m] – termék és szolgáltatásfejlesztés során elengedhetetlen – kompetenciáira (pl. feltáró kutatások, adatelemzési- és webanalitikai képességek, digitális tartalom gyártás).

A Beyond Partners alapítója Molnár Imre, aki a társaság managing partnere. Sokéves felsővezetői tapasztalat (Graphisoft, HP, Telekom, MVM csoport) után, vezetőfejlesztéssel, szervezetfejlesztéssel, transzformációs projektekkel és stratégia tanácsadással foglalkozik immár 10 éve hazai és nemzetközi piacokon. 2015-óta dolgozik közvetlenül az EU kutatásfejlesztési pályázatokat támogató szervezetének (European Research Council), így az elmúlt években több száz innovációs pályázatot bírált el. Design gondolkodást és Problémamegoldást tanít a Debreceni Egyetemen. Havasi Zoltán a cég társalapítója, Director of Excellence pozícióban a társaság szakmai kiválóságáért felel. Három évtizedes tapasztalat vezető kommunikációs ügynökségeknél kezdetben kreatív, majd 2000-től stratégiai területen. Hazai és nemzetközi márkák fejlesztése, illetve támogatása mellett ismerte fel, mennyire jelentős a siker szempontjából a márkák közvetlenül megtapasztalható valósága. Ezért idehaza az elsők között tanulta meg és ültette gyakorlatba a Service Design gondolkodást. Turi Tamás Magyarország egyik legnagyobb gyakorlati tapasztalattal rendelkező service design tanácsadója. Business Development Directorként a cég üzleti sikerességéért felel.