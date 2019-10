Generációváltás a műkereskedelemben, alternatív műtárgybefektetések és kortárs műgyűjtési stratégiák - ezek a harmadik Műtárgybefektetési Konferencia kiemelt témái

2019. november 12-én a műgyűjtésé a főszerep: ekkor rendezi a műtárgy.com a harmadik Műtárgybefektetési Konferenciát, amely a hazai műtárgypiac egyedülálló és hiánypótló eseménye. A műtárgypiaci tendenciák után érdeklődők, műgyűjtők a szakma kiválóságaitól értesülhetnek a legfrissebb elemzésekről, trendekről. A konferenciát, ahogyan eddig is, a műtárgy.com legújabb, A magyar művészek aukciós piaca című kiadványának megjelenése kíséri, ahol ismét toplistákat közölnek a magyar művészek aukciós teljesítménye alapján. A kiadvány részét képezi, valódi újdonságként a Top20 magyar fotográfus aukciós eredményeinek rangsora, az itt felsorolt nevek nemzetközi szinten is jegyzettek.

A kiadvány az alábbi fontos adatsorokat tartalmazza:

TOP50 legdrágább, nem élő magyar művész rangsora 2008-2018 és 2019 első félévére vonatkozóan

TOP20 legdrágább, élő magyar művész rangsora 2008-2018 és TOP10 2019 első félévére vonatkozóan

TOP20 legdrágább magyar fotográfus rangsora

TOP10 legdrágább női magyar művész

TOP100 legdrágább hazai és nemzetközi aukción eladott magyar műalkotás

TOP100 legdrágább hazai aukción eladott magyar műalkotás

Az idei konferencián a hangsúly a műtárgypiacra belépő új szereplőkön lesz. Időszerű ezzel a kérdéskörrel foglalkoznunk, hiszen az utóbbi években generációváltás zajlik mind a kereskedői, mind pedig a gyűjtői oldalon. Az új gyűjtők megszólítása, motivációjuk megértése kifejezetten fontos feladat. Nem csak a szereplők esetében vagyunk tanúi változásoknak, mindannyian tapasztaljuk, hogy a digitalizáció, a különböző social media platformok jelenléte egyre hangsúlyosabb az életünkben. Így van ez a műtárgykereskedelemben is.

A piac sajátossága, hogy folyamatosan átalakulóban van, az új, potenciális vásárlókon túl új alkotókat is keres. A kortárs művészet napról napra több gyűjtőt tud megszólítani, újdonságán túl a befektetés izgalma, adott esetben a művésszel való személyes kapcsolat is vonzó lehet. A konferencia sajátossága, hogy a művészek, a kereskedők, a gyűjtők, a művészeti szakírók és a múzeumi szakemberek is szóhoz jutnak, így a hallgatóság első kézből kaphat átfogó képet a műkereskedelmi szcéna működéséről.

Az egész napos konferencián három előadás, három kerekasztal beszélgetés és egy könyvbemutató várja az érdeklődőket, az ebéd- és kávészünetek során pedig szakmai kapcsolatteremtésre, tapasztalatcserére nyílik mód.

A nyitóelődadáson Martos Gábor műkereskedelmi szakíró a hazai és nemzetközi aukciós legek, sztártételek világába vezeti be a hallgatóságot.

Az ezt követő, Generációváltás a műtárgypiacon címet viselő kerekasztal beszélgetés résztvevői (Kelen Anna művészettörténész – Virág Judit Galéria, Kieselbach Ákos művészettörténész, műkereskedő – Kieselbach Galéria, Kováts Dávid tulajdonos – Dobossy Aukciósház és Nagyházi Lőrinc tulajdonos – Nagyházi Galéria) maguk is második generációs tulajdonos-műkereskedők, akik tevékenységükkel alakítják a műtárgypiacot. A beszélgetést Serfőző Kriszta kulturális szervező vezeti.

Kollmann Szilvia, a műtárgy.com alapítója és ügyvezetője a műtárgypiaci adatok, eredmények megismerésének fontosságáról tart előadást. Az aukciós leütési árak megismerése elengedhetetlen a tudatos műtárgyvásárlók számára. Ebben segít a műtárgy.com által gondozott, 50 ezer leütési árból álló adatbázis legfontosabb kivonatát nyújtó, A magyar művészek aukciós piaca című kiadvány és ennek bemutatása.

A második kerekasztal beszélgetést dr. Emőd Péter művészeti újságíró, műtárgypiaci szakértő vezeti, a téma a festményeken túli műtárgypiac lesz. Szobrok, porcelánok, órák, ékszerek, régi iratok, bélyegek és érmék gyűjtői és műkereskedői vallanak az általuk választott gyűjtői terület szépségeiről és nehézségeiről. A beszélgetés résztvevői Barabás Lajos műgyűjtő, pénzügyi tanácsadó, dr. Csonka Krisztián a Darabanth Aukciósház irodavezetője, dr. Mádi László közgazdász, főiskolai tanár és Szongoth Gergely óra-, ékszer- és drágakőszakértő becsüs (BÁV Rubin Ékszerbolt).

Ezt követően Rudolf Anica, az Újművészet magazin vezető szerkesztője mutatja be Konok Tamás festő- és szobrászművész önéletrajzírását. (Konok Tamás: Emlékkövek. Fejezetek egy önéletrajzból) Az ebédszünetben lehetőség nyílik a könyv dedikáltatására is.

Ébli Gábor esztéta, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatója konkrét példákon keresztül a kortárs műgyűjtés stratégiáiba, motivációiba avatja be az érdeklődőket.

A harmadik, Spengler Katalin műgyűjtő által vezetett kerekasztal beszélgetésen összeáll a kép, a műtárgykereskedelem különböző szereplői beszélnek az együttműködésről, az alkotó, a galéria és a múzeum, illetve a gyűjtő kapcsolat- és érdekrendszereiről. A beszélgetés résztvevői Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgatóhelyettese, László Géza ügyvezető igazgató (Netvestor Kft.), Ongjerth Dániel igazgató (Inda Galéria), valamint Szűcs Attila festőművész.

A konferenciához kapcsolódó VIP-program során a látogatók szakmai tárlatvezetéssel tekinthetik meg a Mintázat és dekoráció című kiállítást, valamint részt vehetnek a művészet és bor tematikájú borkóstolón, az utóbbira meghívott vendégek Dragomán György író és Szűcs Attila festőművész.

Műtárgybefektetési Konferencia

2019. november 12.

MÜPA, Auditorium

