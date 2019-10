Lefordult a magyar tőzsde

A vezető európai tőzsdék többsége lejjebb került a pénteki kereskedés második felében, a régiós részvényindexek is esnek, a lengyel WIG 0,9 százalékos esése mellett a bécsi börze 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a prágai részvényindex 0,7 százalékot esett. A magyar tőzsde is lejjebb került pénteken, a BUX 3,5 milliárd forintos forgalom és 177 pontos mínusz mellett 0,4 százalékot esett. A blue chipek kivétel nélkül esnek, a BUX komponensei közül a CIG Pannónia teljesít a leggyengébben közel 4 százalékos esésével, azonban érdemes megemlíteni, hogy a CIG Pannónia jelentős, több mint 14 százalékos mínuszban is járt ma délelőtt, azonban a mai esés nagy részét képes volt ledolgozni a részvény. A BUX tagok közül a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban ma.