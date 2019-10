Kilövésre felkészülni, indulnak a luxusutak a világűrbe!

Földöntúli sztoriba vásárolhatnak be a befektetők, az űrutazásokat kínáló Virgin Atlantic részvényei hamarosan széles körben elérhetővé válnak, miután a cég egy másik társasággal való egyesülést követően lép tőzsdére. A Virgin Atlantic részvényeivel várhatóan hétfőn indul a kereskedés a New York-i tőzsdén, a cég jelentős növekedésre és növekvő űrturista forgalomra számít az elkövetkező évek folyamán.

A végtelenbe és tovább

A rekord alacsony kamatok korában a befektetők égen-földön keresik a csábító, jelentős hozammal kecsegtető befektetéseket, Richard Branson pedig szinte tálcán kínálja fel a földöntúli lehetőséget, miután a kereskedelmi célú űrutazásokat kínáló Virgin Galactic nem éppen a megszokott módját választotta a tőzsdére lépésnek, a társaság egy másik céggel összeolvadva lép a tőzsdére, a Virgin Galactic részvényeivel várhatóan hétfőn indul majd a kereskedés a New York-i börzén.

A Virgin Galactic a Social Capital Hedosophia nevű társasággal olvad össze, a cég 80 millió dollárnyi előleget kapott 600 lelkes, űrutazásra vágyó ügyféltől, amennyiben a vállalatnak sikerül beindítania a rendszeres űrutazásokat, ezen előlegekből 150 millió dollárnyi bevétele folyhat be. Bár a cég egyetlen űrutazása 250 ezer dollárba kerül, a társaság meglehetősen széles vevőcsoportot céloz meg, azonban a vagyonosabb emberek számának növekedésével egyre több ember engedhetne meg magának egy űrutazást.

A működés kezdeti szakaszában a Virgin Galactic egy, maximálisan hat fős űrjárművet tervez üzemeltetni, a második és a harmadik űrjármű építés alatt áll és várhatóan 2020-ban és 2021-ben állnak majd szolgálatba. Bár a cég a kezdeti szakaszban nem tervezi, hogy teljes kapacitással működjön, az előzetes tervek szerint a társaság 2022-re már havi öt űrutazást tervez, járművenként hat utassal, az azonban egyelőre kérdéses, hogy az új űrjárművek mikortól vesznek majd részt a szolgáltatásban.

A Virgin Galactic menedzsment-várakozásai szerint a cég első teljes éves működése során, 2021-ben 210 millió dolláros bevételt generálhat. 2023-ra a cég évente 270 repülés mellett 1 556 utast juttatna el az űrbe, amiből várhatóan 530 millió dolláros bevételt realizálhat a társaság. A menedzsment várakozásai szerint az EBITDA 2023-ra 273 millió dollárt érhet majd el.

Forrás: Virgin Galactic

Az űrturizmus lehetséges felfutása számtalan új lehetőséget nyithat meg a cég előtt, a Virgin Galatic a későbbiek folyamán szélesíthetne a tevékenységi körén, a társaság már azt is meglebegtette, hogy a jövőben a hiperszonikus repülés felé is nyitna. Bár a kereskedelmi célú, hagyományos légi utazások piacára való belépés egyelőre meglehetősen távolinak tűnhet a vállalat számára, azonban a Boeing máris meglátta a kínálkozó lehetőséget, és idén októberben 20 millió dolláros részesedését vásárolt a Virgin Galacticben.

Nem a megszokott módon lépnek tőzsdére

Chamath Palihapitiya korábban a Facebooknál töltött vezető pozíciót, majd a közösségimédiacéget elhagyva később kockázati tőkebefektetések felé fordult. Palihapitiya 2017-ben azzal a kizárólagos céllal hozta létre a Social Capital Hedosophiat, hogy általa biztosítsa egy másik cég számára a könnyebb, egyszerű tőzsdére lépést. A cég nem végez üzleti tevékenységet, ennek ellenére is 690 millió dollárnyi tőkét tudott bevonni a befektetőktől 2017-ben, a társaság ezután azt tervezte, hogy a pénzeszközeinek birtokában megvásárol egy másik céget, esetleg egyesül vele.

Bár sokakban felmerülhet, hogy egy társaság miért választja ezt a módját a tőzsdére lépésnek a hagyományos IPO-val szemben, a lehetséges okok között szerepel a gyorsaság és az alacsonyabb bizonytalanság is. Egy, már a tőzsdén lévő céggel egyesülve vagy ezen cég által felvásárolva a tőzsdére lépési folyamat gyorsabb lehet egy IPO lépéseivel szemben. Emellett a Social Capital Hedosophia jelentős pénzeszközállománnyal rendelkezik, emiatt a potenciális befektetők meggyőzésére sincs szükség, mivel a források már rendelkezésre állnak.

A működésének első két éve során a Social Capital Hedosophia nem talált megfelelő célpontot, és sokan már attól tartottak, hogy a cég beszünteti működését, azonban 2019-ben jött a fordulat, miután Chamath Palihapitiya és Richard Branson megállapodott, hogy a Virgin Galactic a Social Capital Hedosophia segítségével lép majd a tőzsdére.

Richard Branson Forrás: In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images

A tranzakció során a Virgin Galactic részvényesei 300 millió dollár készpénzt kapnak a Social Capital Hedosophiatól. A Virgin Galactic összeolvad a Social Capital Hedosophiaval, utóbbi cég 1,3 milliárd dollárnyi új részvényt bocsát majd ki, míg Palihapitiya a cégéből további 100 millió dollárt fektet majd be, a Boeing pedig korábbi vásárlásával 1 százalékos tulajdonosa lesz a cégnek.

A tranzakció eredményeként a Virgin Galactic meglévő részvényesei 52,5 százalékos tulajdonrészt szereznek az egyesült cégben, a Social Capital Hedosophia részvényesei 46,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek majd, míg a fennmaradó 1 százalékos tulajdonrész a Boeing-é. Az egyesített cégnek nincs adóssága, míg a társaság nagyjából 400 millió dolláros készpénzállománnyal rendelkezik majd, ami a veszteséges vállalat esetében nagyjából kétéves működés finanszírozására lehet alkalmas. Az egyesített cég neve Virgin Galactic Holidngsra változik, a társaság elnöke Chamath Palihapitiya lesz majd.

Azért bőven vannak kockázatok is

A társaság által közzétett előrejelzések elérhetőnek tűnnek, ha minden a tervek szerint alakul, a sztoriból profitálhatnak a befektetők is, emellett azonban érdemes számba venni a lehetséges kockázatokat is. A Virgin Galactic gyakorlatilag egy nulla árbevételű társaság egészen addig, amíg a cég első, űrbe juttatott utascsoportja biztonságban vissza nem tér a földre. A cég jövőbeli bevételei és nyeresége pedig ennél is kiszámíthatatlanabb.

A cég alaptermékével kapcsolatban sok kétely merülhet fel, a rajongók körében egyelőre vita tárgya, hogy a Virgin előfoglalható űrutazásai valódi űrturisztikai élményt jelentenek-e. A Virgin Galactic űrjárműve 90 kilométeres magasságig képes emelkedni, ez a magasság kicsit alacsonyabb annál, mint amit a NASA világűrként meghatároz, és alatta marad a World Air Sports Federation által meghúzott határnak. Kérdéses, hogy a cég legelső űrturistái kapnak-e annyi élményt az utazástól, hogy mások tömegével kövessék őket az űrbe a Virgin Galactic utasaiként.

A Virgin Galactic által használt technológia könnyűsúlyúnak számít a SpaceX és a Blue Origin technológiával összehasonlítva. A cég versenytársai megpróbálhatnak a Virgin Galactic piacára is betörni, bár érdemes megemlíteni, hogy egyelőre mind a SpaceX, mind a Blue Origin távol állhat ettől.

Annak is megvan a kockázata, hogy a működés korai szakaszában az egyik űrjármű kigyulladjon, a sokak által összehasonlítási alapként emlegetett sugárhajtású repülőgépek korai megjelenésekor sok baleset történt. Ezért, ha a Virgin Galactic valamelyik járműve adott esetben több hírességgel a fedélzetén végzetes balesetet szenvedne a kiemelt médiafigyelem közepette, azt követően évek telhetnének el, míg a cég az esetleges tragédia után újra talpra tudna állni. Emellett olyan hétköznapi, földhözragadt problémák lehetőségével is érdemes számolni, mint a csúszások, a váratlan mérnöki gondok vagy a szabályozói engedélyek kérdései.

Látható, hogy szép számmal vannak kockázatok, azonban könnyen lehet, hogy a befektetőket rövid távon a részvény mögötti sztori érdekli majd elsősorban, amely mögött a világ egyik legismertebb vállalkozója, Richard Branson áll.

(Undervalued Shares)

Címlapkép forrása: Mark Greenberg/Virgin Galactic/Getty Images