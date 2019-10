Sufnituning kibervédelem helyett felhőbe költözhetnek a magyar cégek

Körülbelül 5 évvel ezelőtt a Microsoft teljes gőzzel a cloud irányába fordult, ha a vállalatok és a közszféra versenyképes szeretne maradni, akkor az infrastruktúrának a felhő irányába kell fejleszteni. Ugyanakkor ez a trend kiberbiztonsági kihívásokat is hoz magával – erről volt szó a Microsoft első Cloud Forum rendezvényén.

A digitális biztonság nem egy egyszer elvégezhető feladat, hanem folyamatosan védeni kell az adatokat, felkutatni a biztonsági réseket. A Microsoft ezért is költ kb. 1 milliárd dollárt évente a területre, 4000 alkalmazottat foglalkoztatnak világszerte – kezdte a Microsoft vezérigazgatója, Cristopher Mattheisen a panelbeszélgetést, ahol a kiberbiztonság témakörét járták körben a téma szakértői.

A magyar kkv-k kiberbiztonsági védelme messze alatta áll a felhős szolgáltatókénak, tehát ha valaki felhőbe helyezi ki az adatait, és ehhez kiberbiztonsági eszközöket is használ, akkor sokkal hatékonyabban és biztonságosabban tudja tárolni az adatokat – vélte Keleti Arthur (ITBN). Korábban az az ötlet, hogy egy automatizmus hangolja egy szervezet kiberbiztonságát, elképzelhetetlen volt. De mostanra olyan tempóra váltottunk, hogy a korábbi módszertan tarthatatlan, most már a biztonsági szakemberek is megbíznak abban, hogy mesterséges intelligencia vagy valamilyen okos automatizmus segítsen a kiberbiztonsági rendszereket finomhangolni – vélte.

Most a felhőben látjuk a jövőt, de ez egy hullámzó trend, tendencia, a jövőben megfelelő hardverekkel és szoftveres támogatással újra előkerülhetnek a disztributív modellek is, természetesen már egy modernebb, felhasználóbarát módon, amit a nagy szállítók szolgáltatással együtt adnak majd az ügyfeleknek – vélte Pék Gábor (Avatao).

A nagyon centralizált felhő struktúrát a közepes ügyfelek (50 fő feletti cégek) nehezen fogadják el, a security as a service terület nagyot fog nőni, ezzel együtt már szívesebben veszik igénybe. A felhő alapú kiberbiztonsági megoldások ma még drágábbak, mint a nem felhős megoldások. De amikor szolgáltatáskiesése vagy adatvesztési incidense van az ügyfélnek, az mindent felülír. Meg kell mutatni, hogy a kiberbiztonsági költés mennyivel növeli az üzletmenet-folytonosságot - tette hozzá Mádi-Nátor Anett (CyberServices).

A kkv-k kevesebb mint 30 százaléka rendelkezik security policyval, ami azt jelenti, hogy rossz a helyzet, de van hova fejlődni. Sok az elszomorító helyzet, az olyan incidens, amelyek azért jönnek létre, mert nincs megfelelő személyzet, vagy nincs megfelelő szolgáltatás, amit igénybe tudnak venni a cégek. A Kiberbiztonsági Intézet is azt szokta javasolni a kkv-knak, inkább vegyenek igénybe cloud szolgáltatót, mint ha saját maguk „sufnituning” megoldásokhoz fordulnának – mondta el Bencsik Balázs, a Kibervédelmi intézet képviselője.

A bankoknál a kiberbiztonság kritikus kérdés, hogy milyen megoldásokat választanak, azt több szempont dönti el. Üzleti szempontból a time to market az egyik fontos tényező, vagyis hogy milyen gyorsan lehet bevezetni az adott megoldást, de szintén fontos tényező a rendszerek rendelkezésre állásának védelme, és ez a szempont sokkal fontosabb lesz, ha az azonnali fizetést országosan is bevezetik. Innentől kezdve pár másodperc kiesés is nagy galibát okozhat. Jönnek a PSD2-es third party providerek, akik a bankokhoz képest sokkal kisebb biztonság mellett működnek, ezért ők vélhetőleg esendőbbek lesznek, mint a bankok. Az audit náluk nem olyan mélységű, mint a bankoknál, de gyorsabbak, modernebb környezetben tudnak fejleszteni. A bankoknál a biztonság szerepe tovább nő, de tartani kell az ütemet a fintech világgal, fel kell venni velük a versenyt, a felhős környezet sokat segíthet a bankoknak abban, hogy az infrasturktúra szintjén modernizáljanak - mondta Kovács Roland (OTP).