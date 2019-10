Újabb amerikai csapás jöhet a Huaweinek

Pár héten belül szavaznak az amerikai távközlési szabályozó hatóságok arról, hogy a Huawei és a ZTE biztonsági kockázatot jelentenek-e a vidéki hálózatfejlesztésekben. Ennek akár az is lehet a végkimenetele, hogy elesnek attól a 8,5 milliárd dolláros kormányzati alaptól, amit eszközök és szolgáltatások vásárlására költhetnek a távközlési szolgáltatók az Egyesült Államok vidéki, gyengébb szolgáltatási minőségű területein.

Az ülésre november 19-én kerülhet sor. A döntés nem csak a jövőbeli beruházásokra vonatkozhat, hanem arra is kötelezhetik a szolgáltatókat, hogy eltávolítsák és kicseréljék a már meglévő eszközeiket, ha azok az érintett vállalatokhoz tartoznak. A szolgáltatókat arról is megkérdezik, hogy mekkora költséget jelent a Huawei és a ZTE eszközeinek cseréje a jelenlegi hálózatokból és ha minden jól megy, akkor elindíthatnak egy programot is arra, hogy ezeket a költségeket megtérítsék, ezzel is segítve a kínai eszközök cseréjét.

A kommunikációs hivatal 8,5 milliárd dolláros alapja az olyan régiók szolgáltatásainak fejlesztését célozza, ahol gyenge a szolgáltatási minőség, vagy nehezen elérhető, főként ami az iskolákat és a könyvtárakat illeti.

A kommunikációs bizottság mai javaslata az amerikai vidéki településeket érinti, ahol most rosszabb a szolgáltatási minőség, ez a lépés pedig, ha kitiltják innen a Huawei és a ZTE eszközeit, még tovább növelheti a digitális megosztottságot, ami az egész ország gazdasági fejlődését visszavetheti – állítják az ellenzők.

Amikor az 5G-ről van szó és az amerikaiak biztonságáról, akkor nem tehetjük meg, hogy kockázatot vállalunk – mondta el a kommunikációs szövetség elnöke. Ahogy az Egyesült Államok fejleszti a következő generációs hálózatát, nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy a kínai kormányzat sérülékenységet építene a hálózatokba, vagy kémkedésre alkalmassá tenné őket, akár vírusokat terjesztenének vele – magyarázta a kitiltásról szóló javaslatot a szövetség elnöke.

Nem ez az első lépés afelé, hogy az amerikai kormányzat megakadályozza azt, hogy az amerikai vállalatok a Huawei és a ZTE eszközeit megvásárolják. Pedig a Huawei szerint a cég 30 éves története alatt egyetlen biztonsággal kapcsolatos incidensre sem volt példa a 170 ország egyikében sem, ahol működnek. Már 2018 márciusában felmerült, hogy a biztonsági kockázatot jelentő vállalatokat ne támogassák ebből az alapból, de akkor még nem nevesítették a két kínai gyártót. De a kommunikációs hivatal szerint minden kínai vállalat, amely kapcsolatban áll a kínai kormányzattal, vagy a katonasággal, potenciálisan nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A Reuters adatai szerint az Egyesült Államokban legalább egy tucat vidéki távközlési szolgáltató függ a Huawei és a ZTE olcsó eszközeitől és ha olyan döntés születik, akkor kénytelenek lesznek az Ericsson vagy a Nokia drágább készülékeire cserélni őket.

Az Egyesült Államok pedig nem csak a hazai piacáról szeretné kitiltani a kínai szolgáltatókat, de a szövetségeseire is nyomást gyakorol, hogy ne engedjék be az 5G hálózataikba a kínai eszközgyártókat (különös tekintette a Huaweire). Egyelőre nem túl sok sikerrel, az európai országok többsége eddig nem volt hajlandó kitiltani a Huaweit a következő generációs hálózati fejlesztésekből.

(Reuters)

Címlapkép: Giulia Marchi/Bloomberg via Getty Images