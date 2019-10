Új területre lépett az LG, meg is vannak az első eredmények

Világszerte már több mint 120 kórház és klinika használja az LG termékeit: közel felük az amerikai kontinensen található, hasonló a jelenlétünk Ázsiában is, míg Európában 21 egészségügyi ellátóhelyen vagyunk jelen - tudtuk meg Németh Gábortól, az LG területért felelős hazai illetékesétől, aki arról is beszélt, hogy miért előnyös a felhő alapú rendszerre való áttérés és milyen termékekkel bővítik medikai portfóliójukat.

Az egészségügyben várható legfontosabb trendekről kiemelten szó lesz a Portfolio Private Health Forumon. Most érdemes regisztrálni:

Hogyan látja, az öregedés, krónikus betegségek, ápolás iránti igény a legmeghatározóbb trend az egészségügyben?

Valóban, a fejlett országokban, így hazánkban is az egyik legmeghatározóbb trendnek számít a társadalom öregedése és a krónikus betegségekben érintettek számának növekedése, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb az egészségügyi szolgáltatások iránti igény, miközben a piaci környezet a költségek visszafogására kényszeríti a kórházakat. A páciensek mindeközben a lehető legjobb kezelést és a leggyorsabb kiszolgálást várják el a kórházi dolgozóktól. Az intézmények ezért igyekeznek úgy fejleszteni szolgáltatásaik minőségét, hogy közben csökkenjenek a költségek és az alkalmazottak is elégedettek legyenek.

Mi befolyásolja még emellett az egészségügy jövőjét?

A folyamatosan fejlődő technológiák és egyre modernebb és összetettebb berendezések napról napra újabb segítséget, lehetőségeket és kihívásokat nyújtanak az egészségügy számára. Ezen újítások itthoni sikeres hasznosítása a legnagyobb feladat, illetve az, hogy az új berendezések integrálhatóak legyenek a kórházi infrastruktúrába, és hogy a körülmények megfelelőek legyenek ezen új technológiák hasznosítására.

A digitalizáció, amin keresztül rá tud csatlakozni ezekre a trendekre az LG?

A digitalizációra és általában a fejlődésre a pontosabb és jobb minőségű vizsgálatok, valamint a gyorsabb diagnosztika érdekében van szükség.

A technológiai fejlődés abba az irányba tart, hogy - hatékonysági, időtakarékossági és kényelmi okokból - az orvosi vizsgálatok leletei egy idő után már csak digitálisan lesznek elérhetőek.

Milyen stratégia mentén halad az egészségügyi üzletág felépítése a társaságnál?

Lépésről lépésre, a legújabb piaci igények és paraméterek figyelembevételével építi az LG a medikai termékportfólióját. Fontos számunkra a legmodernebb technológiák mellett a kompatibilitás is, valamint az, hogy a berendezések nem csak elérhető árúak legyenek, de

az orvosok számára hasznos újításokkal rendelkezzenek a gyorsabb és pontosabb műtétek és leletezések elvégzése érdekében.

Globálisan már mintegy 120 kórházban üzemelnek az LG orvosi eszközei, emellett pedig több iparág gyártóival dolgozunk OEM alapú együttműködési szerződéseken.

Meghatározó folyamat az állami egészségügyi költségvetések szűkössége a termékek, szolgáltatások folyamatos drágulása mellett, vagyis a jövőben is mindig szűkösnek bizonyulhat az állami kassza.

A kórházak infrastruktúrája és felszereltsége sok helyen igényel még korszerűsítést. Számos intézményben – kényszerűségből – továbbra is a lehető legolcsóbb informatikai megoldásokat használják, ám ezek gyengébb minőségű és sokszor nem is kompatibilis berendezéseket jelentenek, ami hosszú távon egyrészt nem költséghatékony, másrészt nem segíti a minőségi ellátást és nem könnyíti meg a dolgozók munkáját sem.

Mik azok az érvek, amelyek az LG termékei és szolgáltatásai mellett szólnak egy ilyen helyzetben?

Az LG termékeinek elsődleges célja az orvosok munkájának segítése, és a leletezési és vizsgálati idők rövidítése. Emellett fontos látni azt is, hogy a felhőalapú rendszerekben az adatfeldolgozás és –tárolás a központi szerveren történik, így például egy cloud monitor használatakor nincs szükség külön gépházra, és radikálisan csökken a szervizigény is. Az így összekapcsolt rendszerek előnye, hogy mivel az egyes eszközök nem tárolnak adatot, azok elvesztése vagy a gépek meghibásodása sem okozhat fennakadást a kórház napi munkafolyamataiban. Mivel a teljes informatikai rendszer szoftveres háttere is a központi szerveren található, a különféle biztonsági és rendszerfrissítések is egy helyről menedzselhetők.

A felhőalapú megoldásokra való áttérés ráadásul több mint 50 százalékkal csökkenti a teljes bekerülési és üzemeltetési költséget, azaz a rendszer teljes életciklusára vonatkozó kiadásokat.

Miért és mennyire fontos ez a terület a társaság számára? Ki lehet ezt fejezni üzleti számokban?

A kijelzők mindig is fontos részei voltak a termékportfóliónak, és ez a medikai monitorokra is igaz. Az egészségügyi terület jelenleg kiemelten fontos, ám viszonylag új területnek számít. Az üzletág a 2018-as eredményéhez képest a 2019-es évben eddig 182%-os növekedést ért el, és az évnek még nincs is vége. Az előttünk álló időszak még ennél is több sikerrel kecsegtet, hiszen a termékportfólió bővülésével egyre nagyobb lesz majd a cég piaci részesedése is az egészségügyi területeken.

Milyen eredményekről tud beszámolni az egészségügy területén a régióban és globálisan? Akár országpéldákkal, akár intézményi példákkal?

Amint említettem, világszerte már több mint 120 kórház és klinika használja az LG termékeit: közel felük az amerikai kontinensen található, hasonló a jelenlétünk Ázsiában is, míg Európában 21 egészségügyi ellátóhelyen vagyunk jelen.

Ezek a számok napról napra csak nőnek – több nagy nemzetközi gyártócéggel is elindultak már hosszútávú együttműködések kezdeményei és már

több magyar kórházban is tesztelik a cég berendezéseit.

Milyen speciális tulajdonsággal rendelkeznek az üzletág termékei a többi LG-termékhez képest (monitorok), milyen plusz piaci elvárásoknak, szabályozói előírásoknak kell megfelelni ezen termékek esetében?

Az orvosi ellátás során akár életeket is menthet a képalkotó diagnosztika gyorsasága és pontossága, ezért az LG kifejezetten e területekre fókuszált orvosi monitorjainak fejlesztésekor. Az egyik legfontosabb különbség az eszközök minősítése: ez azt jelenti, hogy minden medikai monitorunk rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja, hogy orvosi eszközként használható. Készülékek kompatibilisek az orvosi rendszerekkel, a DICOM 14 kompatibilitás pedig azt jelenti, hogy alkalmasak az orvosi képek leletezésére. E speciális monitorok előnye, hogy tökéletesen jelenítik meg a diagnosztika során kulcsfontosságú színeket. A 4K-s sebészeti kijelzőnk egyedülálló funkciója például, hogy 115%-os mélyvörösárnyalat-megjelenítésre képes, amely segítségével a műtétek során nagyobb pontossággal tudja az orvos megkülönböztetni, hogy mivel is dolgozik. Diagnosztikai monitoraink kimondottan a röntgen-leletezőállomásokhoz lettek kifejlesztve, ahol magas és stabil fényerősségre van szükség a felvételek pontos elemzéséhez. Ezeken felül a készülékek olyan megoldásokat is kínálnak, mint a kórházi lámpák melletti tükröződésmentesség, a por- és cseppállóság vagy az antimikrobiális készülékborítás.

Mi a szerepe mindezek mellett a cloud üzletágnak? Hogyan könnyítheti meg ez a szolgáltatás az intézmények, dolgozók hétköznapjait? Esetleg a betegek életét?

Az LG digitális megoldásai a költségcsökkentésre, az ellátás színvonalának növelésére és az egészségügyben dolgozók munkakörülményei javítására irányuló törekvések jelentette kihívásokra válaszolnak. A felhő alapú megoldással a kórházakban egy biztonságos és mindenki számára stabilan elérhető rendszer alakítható ki. Ebben a nagyméretű képeket és leleteket minden orvos azonnal láthatja és elérheti valós időben. Az orvosi képalkotó rendszerek modernizációjával párhuzamosan a leleteket megjelenítő monitoroknak is fejlődniük kell: az LG éppen ezért azon dolgozik, hogy a technológiai újításokkal kompatibilisek legyenek a monitorai is.

Milyen tapasztalatokat szereztek a helyi egészségügyi piacon, beszállítóként?

Az egészségügyi szakemberek mindenütt nyitottak és érdeklődőek az újdonságok iránt, de természetesen a magánellátók intézményeiben sokkal egyszerűbb beszállítóként megjelennünk, mint az állami fenntartású intézményekben – ez a megállapítás persze nem csak Magyarországra érvényes. Mivel rendelkezünk a szükséges és előírt dokumentációval és tanúsítványokkal, bízunk abban, hogy a közeljövőben sikeresen tudunk majd részt venni a közfinanszírozott ellátásra kiírt közbeszerzési tendereken is.

Milyen tervei vannak az üzletággal a társaságnak globális és regionális szinten?

A vállalat történetében egy új üzletágról van szó, így itthon és a régióban egyelőre az LG orvosi üzletágának márkaépítésén és ismeretségének terjesztésén dolgozunk. Mindemellett a globális és a hazai piacon is ugyan az a terv: minél több orvos munkáját segíteni, minél több beteg gyógyulási esélyeit javítani, ezen keresztül pedig márkaismeretséget, és idővel minél nagyobb piaci részesedést szerezni.

Várható-e az üzletág bővítése új tervekkel reagálva ezekre a hosszú távon érvényes trendekre?

Az üzletág bővülése folyamatos. Idén négy új termékkel bővült a portfólió, és a fejlődés jövőre sem áll meg.

Ami a magyarországi piacot illeti, több olyan projekt is folyamatban van, amelyek eredményeként hazai referenciánk is lesz – ezek részleteiről később számolunk majd be.

Derűlátásra ad okot, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk mind a felhasználóktól, mind az iparági szereplőktől.

Portfolio Private Health Forum 2019 Az egészségügyben várható legfontosabb trendekről kiemelten szó lesz a Portfolio Private Health Forumon. Most érdemes regisztrálni:

A cikk megjelenését az LG Electronics Kft. támogatta.