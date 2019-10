Bevásárolt az állam a magyar Telenorba!

In English

Az elmúlt hónapokban több hír jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam részesedést szerezhet a Telenor Magyarországban, a forgatókönyvek között szerepelt, hogy az Antenna Hungárián keresztül szerezne tulajdonrészt az állam. Végül ez a szcenárió valósult meg, a PPF Csoport és az Antenna Hungária ma bejelentette, hogy az Antenna Hungária megvásárolta a Telenor Magyarország 25 százalékát.

Zörgött a haraszt

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is jelentek meg hírek a magyar sajtóban arról, hogy az állam valamilyen módon megjelenne a hazai távközlésben, és arról is születtek cikkek, hogy az Antenna Hungárián keresztül vásárolna részesedést az állam a magyar Telenorban, nemrég a Népszava, szeptember közepén pedig a HWSW írt erről, a lapok által felvázolt forgatókönyv most megvalósulni látszik.

Itt a bejelentés

A PPF Csoport és az Antenna Hungária a mai napon bejelentette, hogy a PPF eladta a magyarországi Telenor cégek (a Telenor Magyarország és a Telenor Real Estate) 25%-át az Antenna Hungáriának. A PPF meggyőződése, hogy ezzel a Telenor Magyarország megerősíti és magasabb szintre emeli a két cég - a Telenor Magyarország/Telenor Real Estate és az Antenna Hungária - közös tevékenységében rejlő lehetőségeket, és egyben lehetővé teszi a közös stratégiai szinergiák érvényesítését. A partnerek egy új holdingot hoztak létre, amely vegyesvállalatként működik a PPF Csoport 75%-os és az Antenna Hungária 25%-os tulajdonában.

Nyer-nyer

„Az ügylet megerősíti a piaci pozíciónkat ezen az érett és egyben erős versenyt mutató piacon, ugyanakkor bizonyítéka annak is, hogy a PPF közepes méretű távközlési cégként hosszú távon elkötelezett a közép-kelet-európai régió iránt” – mondta Ladislav Bartonicek, a PPF Csoport távközlési befektetésekért felelős részvénytulajdonosa.

„A közös stratégiai szinergiák kihasználása lehetővé teszi az Antenna Hungária és a Telenor számára, hogy még jobb és komplexebb szolgáltatásokat nyújtsanak a magyar lakossági média és telekommunikációs piacon, valamint az üzleti partnereik számára” – hangsúlyozta Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária elnök-vezérigazgatója.

Hogyan tovább?

A Telenor Magyarország üzleti működését továbbra is a PPF irányítja, a cég menedzsmentje és vezetősége változatlan formában folytatja munkáját. Az Antenna Hungária stratégiai partnerként egy-egy főt delegál az új holding igazgatóságába és felügyelőbizottságába, valamint egy-egy megfigyelőt a Telenor Magyarország és a Telenor Real Estate igazgatóságába és felügyelőbizottságába. A PPF Csoport 2018 júliusában vásárolta meg a Telenor távközlési leányvállalatait Magyarországon, Bulgáriában, Montenegróban és Szerbiában.

Alaposan átalakul a szektor

A hazai távközlési szektor alapos átalakuláson megy keresztül, a Magyar Telekom eladhatja a 4iG-nek az ICT-leánycégét, a T-Systemset, a hazai Vodafone egyesül a UPC-vel, a Digi megvette az Invitel lakossági üzletágát és komoly ambíciói vannak a hazai mobilpiacon (az 5G-frekvenciákért folytatott licitből való kizárás valamelyest letörheti ezeket az ambíciókat), és a cseh tulajdonossal a hazai Telenor is agilisebb, ebbe az egyenletbe hoz egy új ismeretlent az állami tulajdonszerzés a Telenorban.

Hogyan hathat a Magyar Telekomra a deal?

A verseny tehát már alapból egyre élesebb, első blikkre pedig az állam megjelenésével a versenyhelyzet még kiélezettebb lehet, ami ronthatja a versenytársak pozícióját. Egy korábbi cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mik a dilemmák a Magyar Telekom szempontjából az állam tulajdonszerzésével kapcsolatban:

Első blikkre inkább negatív a hatása az állami tulajdonszerzésnek a Telekomra, azzal, hogy az állam tulajdonrészt szerez a Telenorban,

egyrészt az állami tulajdonszerzéssel befolyó forrásokkal megerősödve a mostaninál erősebb ellenfele lehet a hazai Telenor a Magyar Telekomnak,

már a frekvenciaaukción is egy megerősödött ellenfelet kaphat a Telekom, a Telenor magasabbra tolhatja a frekvenciablokkok árát az idei frekvenciaaukción,

és az sem lenne meglepő, ha az államnak nyújtandó szolgáltatásokra kiírt pályázatokon is sikeresen szerepelne egy részben állami tulajdonban lévő szolgáltató.

Másrészt

Vannak, akik úgy érvelnek, hogy a Magyar Telekomnak jó hír az, hogy az állam részesedést szerez a Telenorban, mert azon keresztül az egész szektor állami megítélése javulhat, ami akár azt is eredményezheti, hogy csökken a szektor adóterhelése.

A Magyar Telekom két különböző típusú különadót fizet:távközlési adó soron negyedévente átlagban közel 6,3 milliárd, vagyis éves szinten több mint 25 milliárd forint (tavaly 25,5 milliárd forint) szerepel,

közműadót is fizet a vállalat, azon a soron éves szinten 7,2 milliárd forintos összeg áll, ezt az adót minden évben az első negyedévben fizeti a Telekom.

Mindkét összeg adózás előtti tétel, de ha az adózott eredményhatással kalkulálunk (tudva azt, hogy adókedvezményeket is érvényesíthet a vállalat, és 9 százalékos társasági adó kulccsal kalkulálunk), feltételezve, hogy a távközlési adó kerülne teljes mértékben kivezetésre, az 23, ha mindkét adótípust kivezetnék, az közel 30 milliárd forinttal növelné meg a Magyar Telekom éves profitját, és nagyjából ennyivel a szabad cash-flow-ját is, ebből pedig bőven juthatna beruházásokra vagy akár magasabb osztalékra is.

Az elmúlt hónapokban már többször előkerült a hír, hogy a Telenorban tulajdonrészt szerezne az állam, így a befektetőknek volt idejük beárazni a hírt, emelkedett is az árfolyam szeptember közepétől október közepéig, ami ma eddig érdemben nem reagált a hír megjelenésére, a Telekom árfolyama 0,3 százalék mínuszban áll.

A távközlési cégek által befizetett különadók összességében nem elhanyagolhatók, a távközlési adó és a közműadó éves szinten összesen 108 milliárd forintot tesz ki. Bár a központi költségvetés közel 13 000 milliárd forintos bevételi oldalának csupán 0,8 százalékát adja az éves szinten 108 milliárd forintos bevétel, az 1400 milliárd forintnyi vállalati bevételnek már közel 8, a 620 milliárd forintnyi különadóbevételnek már több mint 17 százalékát teszi ki a távközlési adó és a közműadó bevétel.

Vagyis az állam vélhetően nem szívesen mond le az éves szinten stabilan 100 milliárd forint feletti bevételről, de nyilván van az a koordináta-rendszer, amiben ez elhelyezhető: ha lesz is adócsökkentés, az a hivatalos indoklásban majd nyilván nem úgy szerepel, hogy az bármilyen módon is kapcsolódik a Telenor-tranzakcióhoz, hanem például azért csökkenhetnek a cégek terhei, mert a szektor vállalatai a nemzetgazdaság sikerének szempontjából fontos mobil- (pl. 5G) és vezetékes hálózati fejlesztéseket hajtanak végre.

A PPF-ről és az Antenna Hungáriáról

A PPF Aréna 1 Közép- és Kelet-Európa egyik vezető távközlési csoportja, amely magába foglalja a PPF telekommunikációs érdekeltségeit – a CETIN-t, a cseh O2-t és a Telenor CEE-t. PPF Csoport A PPF Csoport több piaci szegmensben végez befektetői tevékenységet, például a pénzügyi szolgáltatások, a távközlés, a biotechnológia, az ingatlanpiac és a gépipar területén. A PPF számos országban van jelen Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában, és 45 milliárd eurót meghaladó vagyoni érték felett gazdálkodik (2018. decemberi adatok alapján).

Az Antenna Hungária évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai telekommunikációs szektornak, fő tevékenységi területe az országos földfelszíni televízió- és rádióműsor-szórás, valamint a vezeték nélküli üzleti távközlés. A lakossági és üzleti ügyfelek igényeinek kiszolgálása érdekében folyamatosan innovatív, csúcstechnológiára épülő megoldások bevezetésére törekszik. Az AH az egyik legsikeresebb hazai tulajdonban lévő információtechnológiai cégként bekapcsolódott a robbanásszerű növekedés előtt álló OTT (Over-theTop) és IoT (Internet of Things – a dolgok internete) iparágakba, saját hálózatokat, megoldásokat és szolgáltatásokat kiépítve.

Címlapkép: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images