Itt a videó arról, hogy nyomja le az elektromos Porsche a Teslát

Szeptember elején mutatták be a Porsche első teljesen elektromos sportautóját, a Taycant, a németországi eseményen mi is jelen voltunk. Az első hivatalos adatok megjelenésekor már látszott, hogy a Porsche brutálisan gyors és erős, de ha a legerősebb Tesla, a Model S Performance nyers számait nézzük, akkor a Tesla papíron gyorsabbnak tűnt.

A Taycan megjelenése óta megy a kinek a mije nagyobb nevű játék, a Tesla szeptember közepén egy alaposan átalakított Überteslát vitt a Nürburgringre, és állítólag jóval jobb időt ment vele, mint a Porsche a Taycannal, hivatalos időmérés azonban nem lett belőle.

Most végre összemérték a Taycan jelenleg kapható legerősebb változatát, a Turbo S-t a Tesla csúcsgépével, a Model S Performance változattal. A Top Gear csapata járt utána annak, ami mindenkit érdekel, akit kicsit is foglalkoztat az elektromos autózás, egymás mellé tették a két csúcsmodellt, ehhez Angliából vittek egy Teslát Stuttgartba, a két autót negyedmérföldes versenyre vitték, országúton és autópályán is tesztelték.

0-ról 60-ra és 0-ról 100 mérföldes sebességre is hamarabb gyorsult a Porsche, és a negyedmérföldes versenyt is megnyerte, ráadásul autópályán is gyorsabb volt, és a tesztelők szerint jobb is vezetni, mint a Teslát.

Azért a teljes képhez hozzátartozik, hogy a Tesla jóval kényelmesebb, tágasabb, a beltérben és a csomagtérben is jóval több a hely, a Top Gear csapata is azt a következtetést vonta le, hogy ha nem számít a pénz (a Taycan legalább másfélszer annyiba kerül), csak a vezetési élmény, akkor a Taycan a jó választás, ha pedig egy kényelmes és tágas, de bődületesen gyors családi autó kell, folyamatosan frissülő szoftverrel (a Taycannál még nincs ilyen), sűrű töltési infrastruktúrával, akkor a Tesla a jobb választás.