Az Uber titoktartási nyilatkozattal próbálta eltussolni, hogy 57 millió ügyféladatot elloptak tőlük

Kibervédelmi kérdésekre remek választ adnak a felhőalapú megoldások - erről is szó lesz a Portfolio Consumtion-based IT szemináriumán. Regisztráljon Ön is!



ÁTTEKINTÉS | ELŐADÓK | PROGRAM | REGISZTRÁCIÓ

Három hacker szerezte meg a fuvarozási vállalattól az adatokat, kettővel személyesen is találkozott a szerződés aláírása végett az Uber személyzete, miután a váltságdíjat kifizették. Hiába kérték meg a hackereket arra, hogy töröljék az ügyféladatokat (e kérésnek állítólag eleget is tettek), a harmadik hackernél, akinek kiléte ismeretlen, simán ott lehetnek még a lopott fájlok, hiszen ő nem írt alá semmit.

Az Uber egyébként egy évvel az incidens után fordult a hatóságokhoz, akik le is tartóztatták a bűnözőket. Állítólag a LinkedIn egy leányvállalatát is megtámadták, de ők nem fizettek semmit az elkövetőknek. A hackerek 5 év börtönt kaphatnak tettükért.

Az ügyben egyébként az Ubert is megbüntethetik, az ügyészség szerint a vállalat hatalmas hibát követett el azzal, hogy kifizette a hackereket, majd megpróbálta eltussolni az ügyet ahelyett, hogy a hatósághoz fordultak volna.