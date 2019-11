A csodabogár Apple-alapító, aki örökre megváltoztatta a világot a PC-k feltalálásával

Budapesten járt Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, mérnöki agya, aki csodabogár létére vagy éppen emiatt az egész világot megváltoztatta azzal, hogy létrehozta a világ első PC-jét. A különös hangulatú beszélgetés, amely Wozniakkal a Novathon rendezvény színpadán zajlott, sok olyan érdekességet árul el a személyi számítógépek egyik atyjáról, amit talán nem is sejtettünk volna.

Steve Wozniak saját bevallása szerint nem szeret az emberekkel beszélni, kerüli a sajtót és a nyilvános szerepléseket, sokkal inkább szeretett a laborjában ülve floppy meghajtót bütykölni. ahogy említette is, jobban szerette, ha a papírra írt kódját odaadta egy mérnöknek, aki miután elolvasta, a fejére csapott, hogy „jé, erre eddig nem is gondoltam!”. Ehhez képest most a színpadon rock and roll sztárként szórakoztatta a közönséget.

Wozniak 6 éves korában már tudományos projektekben vett részt az iskolájában, illetve mérnök apja is gyakran bevitte magával a munkahelyére, de aztán rájött, hogy ezt otthon is lehet csinálni, ezért otthon sem hagyta abba a kísérletezgetést. 10 évesen rájött, hogy imádja a nullák és egyesek világát, és ezzel kezdett el foglalkozni. Az egyik első dolog, amit feltalált, az a blue box volt, egy olyan telefonos segédeszköz, amivel távoli telefonhívásokat lehetett indítani, és amelyhez korábban erre telefonos operátorok segítségét kellett kérni.

Ezután következett csak az Apple One, amelyet 1975 és ’77 között fejlesztettek, ekkor már megismerkedett Steve Jobs-szal, akivel 1976-ban alapították meg az Apple-t. Jobsra mindig is úgy tekintett, mint aki a „felnőtt” a „tanár” kettejük közül a cégükben, aki a céget menedzselte. Wozniak volt viszont a cég agya, mérnöke, akit jóval kevésbé éltetett a cég pénzügyi sikere. Steve Jobs el akarta adni a HP-nek az Apple One-t, de végül azét nem adták el, mert Wozniak nem akarta ezt.

A fejlesztéseit rendszeresen bemutatta egy kezdetben kicsi, pár fős, számítógépek fejlesztésével foglalkozó közösségnek, akikkel minden második szerdán ültek össze a mikroszámítógépekről beszélgetni.

Steve soha nem jött el ezekre a meetingekre. Azt akartam, hogy minél többen megcsinálják ugyanezt, és a világ használatba vegye

– mondta most akkori éveiről a Novathonon.

Az igazi áttörést az Apple II hozta el 1977-ben, ez 10 évre meghatározta a cég pénzügyi életét, ez termelte ugyanis a profitot, és ezt a PC-t már sorozatban gyártották. Nem voltak versenytársaik, óriási profitmarzsal dolgoztak, ugyanis a számítógép elemeinek, chipjeinek ára jelentősen csökkent, dőlt a pénz a cégbe, amit Wozniakék megosztottak a kezdetekben velük tartó alkalmazottaikkal is. Wozniak vagyonát egyébként nagyjából 100 millió dollárra becsülik. Szerinte az Apple II-nél a dizájn volt a lényeg, ezzel forradalmasították a világot, az Apple One valójában nem volt akkora siker üzleti szinten.

Az IoT trendről is megvan a véleménye, mint elmondta, szereti az okos készülékeket, de nem szereti, hogy mindennek a netre kell kapcsolódnia: „mobilról lehet például a lakásom világítását is vezérelni, amikor azonban elmegy az áram az erdőtüzek miatt, és nincs netszolgáltatás, hiába van generátorom, és hiába volt nálam áram, arra sem voltam képes, hogy le vagy felkapcsoljam a villanyt. Ugyanis minden a ház központi Wifi hálózatán keresztül működik”.

Szerinte a mesterséges intelligenciát sokan félreértik, mert az valójában nem csinál semmi mást , mint amit korábban tettek a számítógépek, csupán egy magasabb szinten ad új képességeket az embernek.

Elájulunk, amikor egy AI felismeri a kutyát a fotókon, de ezt egy gyerek is meg tudja tenni, sőt, le is tudja rajzolni azt a kutyát.

Szerinte ma a leggyorsabb módja az emberi agy reprodukciójának nem kevesebb, mint kilenc hónapba telik. A közönség a kiberbiztonságról is megkérdezte, szerinte kell-e aggódnunk az adatainkért, erre egy rövid anekdotával válaszolt:

20 éve a deep neten egyszer közölték velem, hogy megszerezték a jelszavam, nézd meg, itt van. Ennek nagyon megörültem, írtam is nekik, köszi szépen, mert elfelejtettem a jelszavam!

A viccet félretéve azért elmondta, hogy tagja az EFF amerikai fogyasztóvédelmi szervezetnek, amely a fogyasztók adatvédelmi ügyeivel foglalkozik, és nagyon tetszik neki, hogy Európában komolyan foglalkoznak ennek szabályozásával, utalva a GDPR szabályokra.

Címlapkép forrása: Lachlan Cunningham/Getty Images for Discovery