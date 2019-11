Itt az Uber nagy dobása: a bankok bevételeire pályáznak

Az Uber utazásmegosztó szolgáltató pénzügyi divíziót alapított: többek között mobilbanki számlát, digitális pénztárcát, továbbfejlesztett hitelkártyát és betéti kártyát fejlesztenek.

Az Uber Money üzletág banki szolgáltatások fejlesztésére jött létre a milliárdos startup berkein belül, az első szolgáltatás, amit kidolgoznak, az uberező sofőröknek készül. A sofőrök, rögtön azután, hogy befejeztek egy fuvart, az Uber debit számlájukra megkapják a fuvardíjat, a számlavezetésben a Green Dot nevű pénzügyi szolgáltató segít majd a cégnek.

Az új uberes betéti kártyák tankolásnál 3-6 százalékos visszatérítést adnak. Kezdetben az Egyesült Államokban vezetik be a szolgáltatást, de később más piacokon terjeszkednek majd vele.

Az Uber az új számla mellett egy digitális pénztárcát is elindít, és egy hitelkártya terméket is be fog vezetni, utóbbiban a Barclays lesz a partnere. Ha ezzel költ valaki az Uber platformon, akkor 5 százalékos visszatérítést kap a költései után.

Az Uber nyár közepén Mexikóban a spanyol bankóriás BBVA-val kötött partnerséget, hogy a piacon banki szolgáltatásokat nyújtson a felhasználóinak. A bank API-ján keresztül azonnali átutalást és betéti kártyás fizetést nyújtanak. Az itt szerzett tapasztalataikat építik be a mostani szolgáltatásokba