A Magyar Telekom még nem tette le a voksát a Huawei mellett

Szijjártó Péter Kínában beszélt a hazai 5G-hálózat kiépítéséről, megemlítve, hogy az új mobilhálózat a Huawei közreműködésével épül ki. A kijelentés annyiban igaz, hogy a Vodafone Magyarország eddig kiépített 5G-hálózatának egyes eszközeit a Huawei szállította, a Magyar Telekom azonban még nem kötött szerződést erről a kínai vállalattal.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Sanghajban, a Hungcsiao Nemzetközi Gazdasági Fórumon azt mondta, hogy a Huawei közreműködésével épül ki Magyarországon az 5G mobilhálózat, a miniszter azt is hozzátette, hogy Magyarország nem tesz különbséget a cégek között nemzetiségi alapon, az egyetlen feltétel, amelyet szab, hogy tartsák be országunk törvényeit és előírásait. Szijjártó azt is elmondta, hogy a Huawei a brit Vodafone-nal és a Deutsche Telekommal együttműködésben tevékenykedik majd.

A témában a Reuters a Magyar Telekomot is megkérdezte, a vállalat pedig elmondta, hogy

több beszállítóval is teszteli az 5G-technológiát, ezek között van a Huawei is, de még nem kötött szerződést a kínai vállalattal arról, hogy a Huawei építse ki a Magyar Telekom teljes 5G hálózati infrastruktúráját.





Azt hogy a Magyar Telekom és a Huawei között van kapcsolat az 5G-hálózatfejlesztésben, jól mutatja egy tavalyi bemutató, tavaly júliusban mutatta be ugyanis a Magyar Telekom az 5G-teszthálózatát, a bemutatóhoz a 3,7 GHz-es spektrumban működő teszthálózat szabványosítás előtti 5G New Radio rendszerét vették alapul, a rendszerhez a Huawei hálózati eszközeit használták, egyébként csakúgy, mint egy korábbi németországi bemutatón is.

A három nagy hazai mobilszolgáltató közül elsőként a Vodafone indította el kereskedelmi 5G-szolgáltatását, ezt egyébként az tette lehetővé, hogy nem kellett frekvenciákat szereznie az idén zajló frekvenciaaukción, mivel a 2016-os aukción frekvenciablokkokat szerzett a 3600 MHz-es sávban. Az 5G-hálózat kiépítéséhez szállított hálózati eszközöket a Huawei.

A Telenor idén májusban indított teszthálózatot Győrben, a tesztben a szolgáltató partnere nem a Huawei, hanem egy másik kínai vállalat, a ZTE volt.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images