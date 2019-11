Kötelező biztosítás: 10 éves rekordok dőlnek, ők eddig a kedvenc biztosítók

Az elmúlt tíz évben rendre a 2009-es díjszint alatt maradtak az év végi, kampányos kötelező (kgfb) díjak. Idén ez már nem igaz, a napokban meghirdetett új tarifák szerint az átlagdíj meghaladja a 10 évvel ezelőtti szintet – hívta fel a figyelmet a Biztositas.HU. A CLB biztosítási alkusz első értékelése szerint a BKV-bérletesek lehetnek a novemberi kampány nyertesei, de azok is kaphatnak kedvezményt, akik nem napi ingázásra használják a kocsijukat. Pótdíjazza viszont némelyik biztosító egyebek között a gázüzemi járművek tulajdonosait és azokra a kocsikra is magasabb díjat szabnak ki, amelyeket több felnőtt közösen használ.

Az első napok statisztikái azt mutatják, hogy a piaci várakozásokkal egyező, kb. 15%-os díjemelkedéssel fognak találkozni azok az autósok, akiknek még mindig év végén van az évfordulójuk – állapította meg mindkét említett alkuszcég.

Megvannak az első kedvenc biztosítók

A Biztositas.HU statisztikái szerint a 29.200 Ft-os átlagdíj 14,5%-al magasabb a tavalyinál. Az autósok leginkább a K&H, GenerTel, Signal Iduna és a Generali biztosítók ajánlatait választották. Ez utóbbi azért is meglepetés, mert a Generali már hosszú évek óta nem száll harcba a kampányos ügyfelek megszerzéséért, de most úgy látszik, stratégiát váltott.

Az év végi biztosítóváltási kampányban azok az ügyfelek érintettek, akik a gépjárművüket még 2010 előtt vásárolták. Így mintegy 1,1 millió szerződésre vonatkozóan kerültek új díjak kihirdetésre. Minden év végi évfordulós szerződéssel rendelkező ügyfélnek érdemes most ellenőrizni a biztosítók ajánlatait, mert az első napok statisztikái szerint a díjkülönbségek idén magasabbak a tavalyinál. Nem mindegy tehát, hogy csak „tétlenül” elfogadjuk a mostani biztosítónk következő évi díját vagy össze is hasonlítjuk azt a piacon elérhető többi ajánlattal.

Ha körültekintőek vagyunk és megnézzük a többi biztosító ajánlatát, akkor nagy valószínűséggel elkerülhetjük a jelentős áremelkedést, sőt jó esetben még többet sem kell fizetnünk, mint idén. Az első napokban biztosítót váltó ügyfelek átlagosan 10.000 Ft-tal kedvezőbb éves díjat értek el ahhoz képest, mintha maradtak volna jelenlegi biztosítójuknál. Jó észben tartani, hogy az év végi évfordulós biztosítások esetében a jelenlegi szerződés felmondására legkésőbb december elseje éjfélig van lehetőség, az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31.

A korábbi évek tapasztalatai alapján az év végi kampányban megjelenő díjtrend irányadó az év hátralévő részére is. Igaz, a mértéke már rendszerint kisebb, mert az évközi évfordulós szerződések díjszintje már eleve magasabb. Ezek alapján a Biztositas.HU becslése, hogy jövőre év közben átlagosan 7-10%-os díjemelkedés várható a kötelező biztosítási piacon. Az évközi évfordulós szerződések átlagdíja idén körülbelül 50.000 Ft, így - becsült növekedéssel - jövőre elérheti az 54-55.000 Ft-os szintet.

Kik a nyertes ügyfelek?

A BKV-bérletesek lehetnek a novemberi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampány nyertesei, de azok is kaphatnak kedvezményt, akik nem napi ingázásra használják a kocsijukat. Pótdíjazza viszont némelyik biztosító egyebek között a gázüzemi járművek tulajdonosait és azokra a kocsikra is magasabb díjat szabnak ki, amelyeket, például egy családban több felnőtt közösen használ – derül ki a CLB biztosítási alkusz első, gyors értékeléséből, miután a biztosítók a napokban közzétették a jövőre várható kgfb tarifáikat.

A 15 százalékos díjemelkedés valójában egy erős átlag, mert nagy a szórás: esznek, akik az interneten a jelenleginél akár 40 százalékkal magasabb díjat is találnak maguknak, míg mások az ideinél 10 százalékkal olcsóbbra is bukkanhatnak – figyelmeztet Németh Péter. A CLB biztosítási alkusz cég kommunikációs és értékesítési igazgatója szerint éppen ezért nem szabad kapkodni, érdemes figyelmesen válogatni az ajánlatok között.

A közzétett tarifatételek elemzése során a CLB számára kiderült, hogy ezúttal is határozott hátrányt jelent, ha valaki gyakran okoz balesetet. Ám némelyik biztosító magasabb díjat fog fizettetni jövőre azokkal is, akik bérbe adják az autójukat. Drágább kgfb-re számíthatnak azonban azok is, akiknek a járművét többen is használják, például a családban. A „büntetés” súlyossága attól függ, hogy hány személy vezeti rendszeresen a járművet – sorolja az újdonságokat és a buktatókat Németh. Érdemes résen lenniük a taxisoknak is, főként azoknak, akiknek a saját használatú autójukra személyszállítási engedély is van – figyelmeztet a CLB szakértője.