Ezért menekülnek el a cégektől az emberek az első három hónapban

Manapság a csapból is az employer branding kifejezés folyik, és gyakran halljuk, hogy a megtartás az új toborzás. A hazai cégek jelentős részénél azonban továbbra is borzasztó magas a fluktuáció, és egyre többször fordul elő, hogy a munkavállaó egyszerűen nem jelenik meg az első munkanapján. Hogyan növelhető az elkötelezettség már a belépés előtt? Milyen a jó beillesztési folyamat? A HR vagy a kommunikáció feladata, hogy ezt megoldja? Erről is szó lesz a november 20-ai Big Office Day Konferencián , ahol Barathi Tamás, a Colibri HR Solutions alapítója is beszél a fentiekről.