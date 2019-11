Magán-egészségügyi vezetők: elképesztő szintre emelkednek az orvosbérek

Konszolidáció, új befektetők megjelenése, magán-egészségbiztosítások adókedvezményének megszüntetése és együttműködés az állammal: többek között ilyen izgalmas témák kerültek elő a hazai magán-egészségügyi szolgáltatók vezetői közötti délelőtti panelbeszélgetésben a Portfolio mai Private Health Forumán. Többen is dicsérték az MNB tavasszal közzétett Versenyképességi programjának egészségügyi részét.

A beszélgetést Bartók János, a Duna Medical Center vezérigazgatója vezette, többek között az alábbi témákat terítékre véve.

Mi hoz változásokat a következő években a magyar magán-egészségügyi piac szerkezetében?

Börzsei-Knoll Veronika (Emineo) szerint egyelőre fej-fej mellett halad az organikus és az akvizíciós úton történő növekedés. Csermely Gyula (Rózsakert) úgy látja, a biztos anyagi háttér mellett a szakmai hozzáértésnek is óriási jelentősége van, abban bízik, hogy a szakmai befektetők fogják segíteni a piacot. Kirschner András (Swiss) elsősorban az organikus fejlődésben bízik, Leitner György (Affidea) pedig úgy látja, a szektor nagyon szétaprózódott, az akvizíción átesett Affideánál természetesen a felvásárlásokhoz is nagy reményeket fűznek. Papik Kornél (Dr. Rose) szerint a növekedés során elérkezik egy olyan szint a cégeknél, amikor már egy külföldi szakmai befektetőnek érdemes beszállnia, elsősorban az akvizíciók fogják mozgatni a piacot.

Mi lesz a lakásrendelőkkel?

Papik Kornél (Dr. Rose) szerint helyük van a lakásrendelőknek a piacon, de probléma, ha átlépik a határiakat és jobb szabályozásra lenne szükség. Valós alternatívát a nagy méretű szolgáltatókat tudnak nyújtani az egészségügy átalakításában. Leitner György (Affidea) elmondása szerint 8 magán-egészségügyi szolgáltató rendelkezik minősített védjeggyel, amit nemcsak a nagyok, hanem akár a kis lakásrendelők is elnyerhetnek, és a minőség kiváló fokmérője a Primus Egyesület munkájának eredményeként. Kirschner András (Swiss) elmondása szerint csaknem 200, jellemzően pár tízmilliós árbevételű lakásrendelővel működnek együtt, szerződéses kapcsolataik a szektor fehéredését is segítik. Csermely Gyula (Rózsakert) szerint radikálisan csökkenni fog a lakásrendelők száma, különösen az egyszakmásoké. Börzsei-Knoll Veronika (Emineo) az autóversenyzéshez hasonlította a lakásrendelői szegmenst, a minőségi ellátásra vonatkozó igény miatt bizonyos ellátások esetében egyre inkább a nagyobb szolgáltatókra lesz szükség, másutt az együttműködések megtarthatják a lakásrendelők létjogosultságát.

Hogy alakul a vidéki és fővárosi szolgáltatók kapcsolata, erőviszonya?

Csermely Gyula (Rózsakert) szerint erős a vidéki magánegészségügy, bizonyos speciális ellátások területén van szükség feltétlenül a budapesti szolgáltatásra. Leitner György (Affidea) szerint erősödött Budapesten is a földrajzi elhelyezkedés szerinti választás, és vidéken is jellemzővé válhat a hálózatszerűség. Papik Kornél (Dr. Rose) abban látja a problémát, hogy a nagy állami szolgáltatók uralják a piacokat, már-már meg tudják fojtani az egyes vidéki kezdeményezéseket, vidéken sokkal erősebb az állami dominancia. Börzsei-Knoll Veronika (Emineo) a kevésbé speciális ellátásokhoz meg kell adni vidéken is a maga színvonalú hozzáférést. Kirschner András (Swiss) szerint az egyetemi centrumok támogatására és a tömeges betegigényre is szükség van komolyabb centrumok létrejöttéhez.

Hogy hatott a magánegészségbiztosítások adókedvezményének megszüntetése?

Csermely Gyula (Rózsakert) szerint nem jó irány a magánbiztosítások adókedvezményének megszüntetése, de a Rózsakert Medical Centert elsősorban munkaadóként érintette a változás, drágább ezek megvásárlása a munkavállalók számára. Szolgáltatói oldalon nem érinti érdemben őket a változás. Börzsei-Knoll Veronika (Emineo) hasonlóról számolt be, alacsony náluk a magánbiztosításból finanszírozott ellátások aránya. Leitner György (Affidea) nagyon rossz iránynak nevezte az adókedvezmény megszüntetését, a prevenciós programokban és a többletfinanszírozásban nagyon fontos lett volna megtartani. Az adóváltozás dacára várhatóan jórészt megmaradnak a munkáltatói egészségbiztosítások, de most defenzív időszak, amiben vagyunk. Kirschner András (Swiss) felhívta a figyelmet, hogy 2018-ban még sok vállalat kihasználta az adókedvezményt, így tavaly megkötötte csoportos egészségbiztosítását 2019-re, 2020-ban azonban ez a hatás már nem fog érvényesülni a kedvezmény megszűnése miatt. A biztosítói díjbevételek további, akár kétszámjegyű növekedése várható, de már nem a darabszám, hanem a díjak emelkedése miatt. Papik Kornél (Dr. Rose) szerint a vállalatok lenyelik a plusz terhet, nincs alternatíva, így nem várható tömeges visszalépés. A legnagyobb probléma az volt, hogy úgy szüntette meg az állam, hogy nem vezetett be helyette semmit sem.

Milyen szerepük lesz a magánbiztosítóknak a következő években?

Börzsei-Knoll Veronika (Emineo) szerint az elmúlt években a biztosítók elkezdtek biztosítási portfóliókat építeni, az egészségbiztosítási kockázatközösségük viszont nem vált kellően naggyá, az adóváltozás nem könnyíti meg a helyzetüket. Csermely Gyula (Rózsakert) szerint a szolgáltatóknak szükségük van a biztosítókra. A fekvőbeteg-biztosítások méregdrágák, és kevés az olyan termék, amely külföldi szolgáltatást biztosít. Kirschner András (Swiss) hangsúlyozta: hiányoznak azok a magánkórházak, amelyekben a kórházi biztosítási csomagokat igénybe tudnák venni a betegek, érdeklődés mindenesetre lenne ezekre. Leitner György (Affidea) szerint nagyon progresszív az MNB Versenyképességi programja, a benne javasolt kötelező egészségpénztári tagság kitörési pont lehetne, belőle magánbiztosítás is vásárolható lenne. Papik Kornél (Dr. Rose) szintén a fekvőbeteg-ellátói hálózatot hiányolta, ha ez létezne, a biztosítások is megjelennének hozzá.

Hogyan fog változni az állami ellátórendszer és a magánszolgáltatók viszonya?

Leitner György (Affidea) szerint továbbra sincs rendezve a magán- és állami szolgáltatások korábban napirendre vett szétválasztásának terve, nincs egészséges egyensúly, a kettőnek szinergiákra és egymás kiegészítésére kellen törekednie. Kirschner András (Swiss) szerint Romániát követjük az orvosok 4 éves 83%-os béremelésének ígéretével, a magánszolgátatók a bérspirált kihívásként érzékelik. Börzsei-Knoll Veronika (Emineo) szerint azért vannak különböző szintű ellátó helyek, hogy mindegyiknek érvényesüljön az előnye. Csermely Gyula (Rózsakert) nem az a kérdés, hogy állami vagy magán a jövő, hanem hogy milyen minőségű lesz a magán-egészségügyi ellátás, a szektornak figyelnie kell, „nehogy megölje saját magát” a versenyben. Papik Kornél (Dr. Rose) dicsérte az MNB Versenyképességi programjának egészségügyi részét.

