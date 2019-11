Lobbizni kezdtek a brókerek: rövidebb kereskedést és több pihenést akarnak

Rövidebb napi munkaidő bevezetését szorgalmazzák a tőzsdei kereskedők számára a legnagyobb európai tőzsdei bróker érdekvédelmi szervezetek – számolt be a Bloomberg. Elképzelésük szerint 90 perccel rövidülne a kereskedés.

A londoni kereskedési nap reggel 8-tól délután fél 5-ig tart, és ezzel 2 órával hosszabb a New York-inál – hívta fel a figyelmet két szervezet, az Association for Financial Markets in Europe és az Investment Association. Ha a londoni idő szerint 9 és 4 között tartana a kereskedési nap Európában, a kereskedési idő az amerikainál és a japánnál még mindig hosszabb lenne.

A világ legnagyobb vagyonkezelőit és bankjait soraikban tudó szervezetek a technológiai változások hatásaira és a kereskedési módozatok változására emlékeztetnek, szerintük egy 90 perccel rövidebb munkanap nemcsak hatékonyabbá tenné a munkájukat, de a munka-magánélet egyensúly helyreállításában is segítene, a családbarátabb munkaidő emellett a nemek közötti különbségek csökkentését is támogatná.

20 évvel ezelőtt még más volt a helyzet, az európai tőzsdéken meghosszabbították a kereskedési időt, azóta azonban más idők járnak, az elmúlt négy évben azonban közel feleződött a 12 legnagyobb befektetési bank részvénykereskedésből származó bevétele.

A londoni tőzsde, a CBOE Europe és a francia, illetve holland tőzsdét üzemeltető Euronext szóvivője is megfontolásra érdemes koncepciónak nevezte a javaslatot. A nap 24 órájában működő derivatív piacokon másképp fogadták az elképzelést: a Bloomberg által megkérdezett futures és opciós trader, Anthony Cohen úgy reagált: ha csak annyit dolgozna, mint most az azonnali részvénypiacon a brókerek, az már-már nyaralással érne fel számára.