Magyarországra is berobbant a jövő informatikai áttörése

Egyre több vállalat áll át a hagyományos IT-modellekről fogyasztásalapú informatikai rendszerekre, ennek köszönhetően pedig nemcsak sokkal rugalmasabb, de költséghatékonyabban is működő számítástechnikai rendszerekkel tudják erősíteni a cégek versenyképességüket. A november 20-án megrendezésre kerülő Portfolio Big Office Consumption Based IT szemináriumán első kézből osztják meg tapasztalataikat a fogyasztásalapú IT-rendszerek használatáról olyan nagyvállalatok vezetői, amelyek már a gyakorlatban is élvezhetik ennek a modellnek az előnyeit.

A vállalati informatikai rendszerek üzemeltetése komplex és költséges folyamat, a nagyobb cégeknél ráadásul külön kihívást okozhat a modernebb technológiák összehangolása a régi rendszerekkel. A felhőtechnológiának köszönhetően már létezik a hagyományos számítástechnikai infrastruktúránál sokkal hatékonyabb, rugalmasabb megoldás is: az IT fogyasztása, mint szolgáltatás. Ennek a megoldásnak köszönhetően nem kell a számítástechnikai kapacitásunk növeléséhez folyamatosan újabb és újabb eszközöket vásárolnunk, hiszen bármikor a cég igényeinek megfelelően tudjuk igazítani a felhasznált számítástechnikai kapacitást, a fogyasztást ráadásul hatalmas tőkeberuházások helyett havi működési költségből is tudjuk finanszírozni, így az üzemeltetés a bevételekhez igazítható. Az ilyen hibrid rendszerek emellett sokkal biztonságosabbak is, mint akár a hagyományos IT-rendszerek, akár a nyilvános felhő, így akár érzékeny ügyféladatok tárolására is alkalmasak lehetnek.

A technológia működéséről a hybrid cloud megoldások és a fogyasztásalapú IT-rendszerek nemzetközileg elismert szakértői tartanak előadást a Big Office Day irodapiaci expó keretein belül megrendezett Consumption Based IT szemináriumon:

Marek Winkler, Senior Manager, Accenture

Bokrossy Dávid, közgazdász, Pénzügyi Szolgáltatások üzletágának magyarországi vezetője, Hewlett Packard Enterprise

Lenzser Péter, Senior Resales Specialist, SAP

Már Magyarországon is számos nagyvállalat állt át fogyasztásalapú IT-ra, az átállás előnyeiről, a sikerességhez szükséges stratégiáról és az esetleges nehézségek leküzdéséről beszélget

Kozma Zoltán, vezérigazgató, a Takarékinfo vezérigazgatója és

Szalay Sándor, a Signal Iduna Biztosító Zrt. informatikai főosztályvezetője.

Látogassa meg Ön is szemináriumunkat és díjmentesen részt vehet a párhuzamosan megrendezett Big Office Day irodapiaci expón is! A Big Office Day 2019 konferencián szakértők és sikeres cégek vezetői szólalnak meg a legégetőbb irodatech- és HR-kérdésekről.