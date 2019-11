Lefordult az OTP

Te jó ég! Ez volt az első reakcióm, amikor hajnalban megláttam az OTP harmadik negyedéves profitját, ami közel 132 milliárd forint lett, az elmúlt évtizedben 6 olyan év is volt, amikor az OTP egész évben kevesebb profitot ért el, mint most 3 hónap alatt. A kiugró eredményhez sok minden kellett, természetesen az akvizíciók és a gyenge forint hatása is benne van, de organikusan is nagyot megy a bank, a teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy volt egy több mint 21 milliárd forintos, szerb badwill-lel kapcsolatos extra tétel, viszont ha azzal korrigáljuk az eredményt, akkor is kiugró a profit.