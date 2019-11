Tovább nőne a szomszédban az OTP

Az OTP legfrissebb számait Bencsik László, a bank vezérigazgató-helyettese értékelte a ma reggeli sajtótájékoztatón.

A harmadik negyedéves eredményt 21,4 milliárd forint egyszeri tétel is növelte, ennek magyarázata a következő: az OTP az elmúlt negyedévekben több bankot is vásárolt, az akvizíciókat követően a megvásárolt bankok saját tőkéje és a vételár közötti különbözetet badwillként lehet elszámolni az eredményen keresztül, a negyedévben jelentkező korrekciós tételek nagy része ehhez köthető.

Jól teljesítenek a leánybankok, az első 9 hónapban az ukrán eredmény 40, az orosz 17 százalékkal nőtt, ebben azonban szerepet játszik az is, hogy a hrivnya és a rubel is erősödött a forinttal szemben, de hrivnyában 26 százalék lett volna, rubelben pedig 14 százalék lett volna a növekedés. Összességében a bankcsoport eredményének növekedésében nem a magyarországi alaptevékenység (+4%), hanem a leánybankok játszottak fontos szerepet.

A negyedik negyedévben egy már megvásárolt, viszonylag nagy szerb bank eredménye is szerepel majd az OTP eredményében, ráadásul még idén lezárulhat a megvett szlovén bank tranzakciója.

A magyar alaptevékenységben a fogyasztási hitelek 43 százalékkal nőttek, a növekedési ütem bővülését egyértelműen a babaváró hitel megjelenése okozta. A vállalati hiteleknél a növekedés dinamikája csökkent tavalyhoz képest, de így is 4 százalékos volt a bővülés a harmadik negyedévben. A betétállomány is nőtt, a lakossági betétek 2 százalékos bővülése annak fényében pozitív, hogy rendkívül népszerű volt – az OTP ügyfelei körében is - a MÁP Plusz.

A magyar jelzáloghitel piacon 30,3 százalékra növelte a piaci részesedését az OTP, a CSOK-nál több mint 70 százalékos a bank részesedése, a lakossági megtakarítások piacán 32 százalékon stabilizálódott a bank részesedése.

Rendkívül nagy az érdeklődés a babaváró hitel iránt, Bencsik László szerint rendkívül előremutató konstrukcióról van szó, a harmadik negyedévben 277 milliárd forintnyi babaváró hitelt folyósítottak a teljes piacon, ebből az OTP-nél 124 milliárd forintnyit, a szerződéses összeg alapján az OTP piaci részesedése 45 százalék, a megkötött szerződések száma 13 ezer darab, az átlagos igényelt összeg 9,5 milliárd forint, az átlagos futamidő 19,7 év.

A szlovák bank eladásával kapcsolatban Bencsik László elmondta, hogy a szlovák bankpiacon egy eurozóna országban alacsony marzsok mellett működő bankban, kis piaci részesedésbe ragadt bele az OTP, ebből nem sikerült kitörni, olyan bankot, amelyet érdemes lett volna megvenni, nem adtak el, nem várható, hogy nagyobb szereplők értékesítsék bankjukat Szlovákiában. Az OTP szempontjából a szituáció nehéz Szlovákiában, ismerte el a bank vezérigazgató-helyettese.

Szlovéniában a megvett bank önmagában képes arra, hogy jövedelmezően működjön, de ez nem azt jelenti, hogy az OTP aspirációi ki lennének elégítve, hosszútávon tovább növelné részesedését a szlovén bankpiacon az OTP.

