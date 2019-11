Több mint 60 éves a dolgozók leggyűlöltebb ellensége: miért ilyen nehéz leszámolni vele?

Az irodakultúra napjainkban rohamosan változik, mégis úgy tűnik, hogy az egyterű irodák uralmát nehéz megtörni. Még 10-20 éve is modernnek számítottak, mára azonban szinte mindenki utálja őket, és előnyösnek hitt tulajdonságaikat is kutatások hosszú sora kérdőjelezi meg. De pontosan mikor és miért jött létre ez az irodatípus, és hogyan tarolta le a munkahelyek világát? Az elmúlt években feltűnt néhány érdekes alternatíva, de lehetséges-e egyáltalán minden dolgozói és munkáltatói elvárásnak egyszerre eleget tenni?

Az egyterű irodáról – más néven open office – mindössze a dolgozók 10%-a ismeri el, hogy vannak előnyei – derült ki a felmérésből, amelyet a Portfolio a november 20-ai Big Office Day kapcsán készített olvasói körében. Nem mondhatjuk, hogy nagyon meglepő az eredmény, mégis döbbenetes belegondolni, hogy az irodisták 90%-a ki nem állhatja a legelterjedtebb multis munkakörnyezetet. De miért lett ilyen elterjedt, és meddig keseríti még a dolgozók életét?

Irodai munkavégzés nagyüzemben

A maihoz hasonló irodák és munkafolyamatok a 19. század végén alakultak ki, a szellemi munka iparosodása pedig a 20. század első felében kezdődött meg. Az egyterű irodák megjelenése is erre az időszakra tehető: nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Németországban is gombamód szaporodni kezdtek. Az ipar robbanásszerű fejlődése miatt kibővült gyártás ugyanis minden addiginál több adminisztrációt követelt. A fordizmus jegyében a monoton papírmunkát hosszú asztalsoroknál végezték a munkások. Ezekre az irodákra még a maiaknál is jobban igaz volt, hogy a gyárak mintájára, szellemi munkásoknak létrehozott üzemekre hasonlítottak.

mérföldkő volt, amikor a nagy amerikai irodabútorcég, a Herman Miller 1968-ban piacra dobta a „cubicle”-nek nevezett irodafülkéket, amelyeket számos amerikai filmből és sorozatból is ismerhetünk, köztük az idén 20 éves Mátrixból. A koncepció az volt, hogy továbbra is maradjanak a munkavállalók egy légtérben, de az elszeparáló paravánokkal több magánszférát biztosítva.

A fülkés – kockafarmnak is csúfolt - irodák tündöklése a 90-es évekig tartott, amikor ismét előtérbe került az együttműködés és a kommunikáció fontossága. Az elválasztóelemeket innentől nem a privátszféra biztosítékaként értelmezték, hanem egyfajta börtönként, amely gátat szab a kreativitásnak. Így indult meg a századforduló előtt a klasszikus nyitott iroda újbóli felívelése, amitől azt várták, hogy hatékonyabbá teszi a kommunikációt és nagyobb átláthatóságot biztosít a munkahelyeken.

Magyarországon csak később vetett lábat

Magyarországon a multik honosították meg az anyavállalatoknál is alkalmazott hatalmas egyterű irodákat a 90-es években, de robbanásszerű terjedésük csak a 2000-es években kezdődött. Főleg gazdasági okokból váltak népszerűvé, hiszen kisebb területen több dolgozót lehet elhelyezni. A 2008-as válság újabb löketet adott azzal, hogy rákényszerítette a cégeket a költséghatékonysági szempontok fokozottabb figyelembevételére. Az open office-ok eközben a modernitás és a trendiség szimbólumaivá is váltak.

A fentiek mind hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt 10-20 évben Magyarországon is számos vállalat ültette egyterű irodába a dolgozóit. A gazdasági megfontolásoktól függetlenül a tulajdonosok, cégvezetők azt remélték, hogy ez az elrendezés valóban segíteni fogja a csapatmunkát. Annak ellenére, hogy azóta számos tanulmány rámutatott, hogy ez nem így van, továbbra is évről évre rengeteg ilyen kialakítású iroda jelenik meg a piacon. Az utóbbi években az SCC-k hazai terjedése is erősíthette ezt a trendet, hiszen az ilyen gyorsan növekvő vállalatoknál kiemelt szempont a hely- és költséghatékonyság.

Egyre több a kihívó, de az igények még többfélék

Az elmúlt években számos megoldás látott napvilágot, amelyek célja az egyterű irodák élhetőbbé tétele, de közben új irodatípusok is megjelentek. Például létrejöttek olyan hibrid irodák, amelyek több munkatér előnyeit ötvözik: kisebb helyiségek, nagy közösségi terek és elszigetelt, csendes fülkék között válogathatnak a dolgozók, attól függően, hogy aktuális munkavégzésük milyen környezetet kíván. Emellett hazánkban is teret követeltek maguknak a coworking irodák, amelyek létjogosultsága egyre nyilvánvalóbb.

Jelenleg az open office legkomolyabb kihívója az úgynevezett hot desking, ami azt jelenti, hogy a dolgozóknak nincs saját asztaluk, hanem érkezési sorrendben foglalhatják el a helyeket. Az ilyen munkahelyeken általában kevesebb férőhely van, mint ahány alkalmazott, mert sokan otthonról vagy külső helyszínen dolgoznak, akár heti több napot is.

A világ jelenleg legintelligensebbnek tartott irodaházaiban jelenleg ez rendszer dívik, ilyen például az Edge futurisztikus épülete Amsterdamban, de Magyarországon is több multi alkalmazza. Azonban a hot desking is majdnem annyira borzolja az irodai kedélyeket, mint az open office: irodisták és szakértők körében is vitatott a hatékonysága.

Fontos azonban, hogy az optimális munkakörnyezet cégenként eltérő, és más-más megoldás működhet igazán jól akár kisebb szervezeti egységenként is. Nincsenek tehát mindenhol alkalmazható sablonok, hanem egyedi megoldásokra van szükség, hiszen a dolgozóktól akkor várható el magasabb teljesítmény, ha saját igényeiknek megfelelő helyiségben végezhetik a munkájukat. Ennek megtalálásában és a lehetőségek feltérképezésében segít a november 20-ai Big Office Day, ahol nemcsak arról lesz szó, hogy hogyan alakíthatók ki együttműködést segítő irodai terek, hanem arról is, hogy milyen technológiákkal növelhető a munkavégzés hatékonysága.

Címlapkép forrása: Mátrix film