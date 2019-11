Gyilkos robotrepülőkkel szórja tele Kína a Közel-Keletet

Miközben beszélgetünk, a kínai kormány már most is a legfejlettebb drónjait exportálja a Közel-Keletre, illetve arra készülnek, hogy a következő generációs, lopakodó UAV-jeiket is exportra bocsássák. Sőt, a kínai fegyvergyárak olyan drónokat értékesítenek, melyekről azt reklámozzák, hogy képesek teljesen autonóm módon feladatot teljesíteni, beleértve a halálos csapások kivitelezését is

– mondta Esper egy washingtoni konferencián (az UAV vezető nélküli repülőgépet jelent, vagyis drónt).

A védelmi miniszter kiemelte azt is, hogy Peking szerinte "teljesen egyértelművé tette, hogy a mesterséges intelligencia világszintű vezetői szeretnének lenni 2030-ra," mely törekvésben az Egyesült Államoknak meg kell előznie az ázsiai országot.

Az amerikai vezető rámutatott arra is, hogy Kína űrtechnológia és informatikai téren is élen jár, valamint olyan technológiákat fejleszt, melyekkel „meg akarja erősíteni a népén gyakorolt autoriter szorítást.” Esper ezzel elsősorban a társadalmi kreditrendszerre és az ehhez kapcsolódó technológiákra utalt, melyekről itt írtunk:

A szakember elismerte azt is, hogy jelenleg Kína a legnagyobb veszélyforrás az Egyesült Államokra nézve, mind gazdaságilag, mind katonailag, e téren Kína is így gondolkodik.

„Tanulmányoztak minket, kifigyelték, hogy használjuk a fegyvereinket, milyen a harcászati doktrínánk” – mondta Esper.

A Fox News szerint egyébként Kína le van maradva az Egyesült Államok mögött technológiai fejlettség tekintetében, de minden adott ahhoz, hogy felzárkózzon pár éven belül a világ második legnagyobb gazdaságával.

