Figyelmeztető jelek a Rábánál

A piaci környezet bizonytalanságáról ír a menedzsment a Rába harmadik negyedéves beszámolójában, és ez a bizonytalanság már látszik is a Rába számain: a negyedévben nagyjából stagnált a bevétel, de a gépgyártó már üzemi eredmény szinten is veszteséges lett, az adózott eredmény sor pedig már 429 millió forint veszteséget mutat, ennél nagyobb veszteségre utoljára 5 éve volt példa. Drasztikus visszaesés látszik az európai piacon, a mezőgazdasági szegmens gyenge, további nehézség, hogy a Honvédelmi Minisztériummal 2018-ban megkötött új keretszerződés 2019-re esedékes megrendelései nem realizálódtak, 2019-ben ebből értékesítési árbevétel nem várható. Ha ez nem elég, továbbra is nyomás alatt tartja az eredményt a bérek és az energiaárak emelkedése.