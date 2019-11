Két nap alatt 12 százalék, ez a magyar részvény nagyot ugrott

Hónapokig esett a 4iG árfolyama, az elmúlt két napban azonban közel 12 százalékot emelkedett az árfolyam, az emelkedés mögött most hír is van.

Július 9-én jelentették be, hogy a 4iG megvásárolja a Magyar Telekom leányvállalatát, a T-Systemset, ezzel a hazai informatikai piac egyik meghatározó szereplője lesz, több szegmensben piacvezető. A bejelentés napján már közel 9 százalék pluszban is állt az árfolyam, ami 2 forint híján új történelmi csúcsra, 1182 forintra emelkedett, de már aznap, napon belül elindult a profitrealizálás (sell on news), és végül csak 1 százalék pluszban zárt az árfolyam, másnap pedig tovább esett.

A profitrealizálás hónapokig tartott, a bejelentés után 3 hónappal már csak 742 forinton állt az árfolyam, vagyis 37 százalékkal lejjebb, mint a T-Systems felvásárlás bejelentésekor. Azóta viszont felfelé araszol az árfolyam, az elmúlt 2 napban pedig begyorsult az emelkedés, tegnap 7,3, ma pedig 4,2 százalékot emelkedett a 4iG árfolyama, a keddi záróérték és a mai csúcs között közel 12 százalékot ralizott az árfolyam.

Hír is volt az emelkedéshez, kedd éjszaka ugyanis megjelent a közbeszerzési törvény újabb módosító indítványa, amiből többek között kiderült, hogy a módosítás biztosítja a kormány számára, hogy az informatikai beszerzések tekintetében önálló szabályozást alkosson, ezzel gyakorlatilag ágazati szinten más típusú közbeszerzési szabályozásnak adnak lehetőséget. A befektetők egy részének várakozása most az, hogy a korábbi közbeszerzéseken már eddig is sikeres 4iG a jövőben még könnyebben juthat majd megbízásokhoz.

Ha az idei évet nézzük, akkor nem magas az elmúlt napokban a forgalom, hiszen idén a napi átlag 1,2 milliárd forint, miközben tegnap 270 millió forint, ma pedig eddig 160 millió forint volt a forgalom, de abban rövid időszakok több milliárd forintos napi átlagforgalma is benne van, ha csak a T-Systems-bejelentés óta eltelt időszakot nézzük, akkor a napi átlagforgalom már csak 130 millió forint, ez alapján pedig átlag feletti a forgalom az elmúlt napokban.