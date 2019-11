Megemelte a Rába-célárát az OTP

A Rába szerdán tette közzé harmadik negyedéves számait, amelyet a céget követő OTP elemzője értékelt, az OTP 1 350 forintra emelte meg a Rába célárát, az ajánlás továbbra is vétel.

A Rába a szerdai piaczárás után tette közzé legfrissebb számait, a cég menedzsmentje a piaci környezet bizonytalanságáról írt a társaság harmadik negyedéves beszámolójában, és ez a bizonytalanság már látszott is a Rába számain: a harmadik negyedévben nagyjából stagnált a bevétel, de a gépgyártó már üzemi eredmény szinten is veszteséges lett, az adózott eredmény sor pedig már 429 millió forint veszteséget mutat, ennél nagyobb veszteségre utoljára 5 éve volt példa. Drasztikus visszaesés látszik az európai piacon, a mezőgazdasági szegmens gyenge, további nehézség, hogy a Honvédelmi Minisztériummal 2018-ban megkötött új keretszerződés 2019-re esedékes megrendelései nem realizálódtak, 2019-ben ebből értékesítési árbevétel nem várható. Ha ez nem elég, továbbra is nyomás alatt tartja az eredményt a bérek és az energiaárak emelkedése.

A társaságot követő OTP pénteki elemzésében értékelte a Rába harmadik negyedéves számait, az elemzés kiemeli, hogy a Rába harmadik negyedéves beszámolójában látszanak nyugtalanító jelek a cég futómű üzletága esetében, azonban az OTP elemzője fenntartotta várakozásait a cég kiegyensúlyozott, rövid távú értékesítés-bővülésével kapcsolatban, azonban az európai növekedés körüli kockázatok mellett az esetleges globális lassulás lehetőségét is említi az elemzés.

Az OTP szerint a Rába költségoldalról is kihívásokkal szembesül, és bár a költségnövekedés egy része átmenetileg befolyásolja a cég operációját, azonban a növekvő energia- és bérköltségekkel foglalkoznia kell a cégnek. A korábbi előrejelzésnél alacsonyabb hosszú távú hozam, más tényezők mellett a némileg növelte a vállalatértéket.

Az OTP fenntartotta vételi ajánlását, míg a Rába 12-hónapos célárát 1 317 forintról 1 350 forintra emelte meg. Az új célár 23,3 százalékkal magasabb a Rába csütörtöki záróárával összehasonlítva.

