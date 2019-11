Európai nagyágyú lesz a Rába

2016-ban technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási programot hagytak jóvá a Rába tulajdonosai, idén októberben sikeres próbaüzemet zárt a vállalat az új gyártósoron.

A 3 éve indult fejlesztés célja a kulcstermékek előállítási technológiájának modernizálása, valamint a hatékonyság és a minőség javítása mellett a kibocsátási mennyiség növelése volt.

A fejlesztések finanszírozásához a Rába sikeres pályázatot nyújtott be a kormány nagyvállalatokra szabott beruházási támogatási programjára. A technológia modernizálása mellett a program tartalmazta a kapcsolódó infrastrukturális, logisztikai és szerszámozási fejlesztéseket is.

Az ütemezés szerint megvalósult próbaüzem lezárása után a vevőkkel egyeztetve megkezdődött a sorozatgyártás a technológiához illeszkedő, saját fejlesztésű és gyártású szerszámokkal. Ebben az évben az új soron több mint 30 ezer mellső futómű-tengely készül, ami az európai uniós piac 8-9százaléka. A Rába terveiben szereplő évi 150 ezer darab termék gyártása a jelenlegi európai piac mintegy 50 százalékát fedi le.

A teljes átállás az új technológiára várhatóan 2020 első negyedévében fejeződik be, addig párhuzamosan működik mind a régi, mindaz új gyártósor. A sorozatgyártás beindításával egyidejűleg a Rába kezdeményezte a kormány által meghirdetett Nagyvállalati Beruházási Támogatási Programba befogadott pályázata lezárását, és a tervek szerint a mintegy 2 milliárd forintos támogatási összeg még ebben az évben befolyik.

A beruházási program 2020 második negyedévében fejeződik be véglegesen, amikor a kiegészítő megmunkálási kapacitást is üzembe helyezi társaságunk. Ezzel a Rába berkein belül jön létre Európa első számú modern és integrált gyártási kapacitása a mellső futóműtengely szegmensben, és a jövőben minden második-harmadik európai tehergépjármű a Rábánál gyártott mellső tengellyel gördül le a szerelőszalagokról.

– emelte ki Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója.

A Rába egyébként a múlt héten tette közzé az idei harmadik negyedéves eredményeket bemutató gyorsjelentését, amiben nehéz működési környezetről és több szegmensben is romló eredményről, összességében pedig már működési eredmény szinten is veszteségről számolt be a vállalat.

A Rába árfolyama már közel 2 éve csökkenő trendben halad, idén 14, az elmúlt egy évben 15 százalékot veszített értékéből.

Címlapkép: Címlapkép: MTI/Lakatos Péter