Ilyen összeomlást még nem láttunk: szinte lenullázódott egy pillanat alatt a világ idei legjobb részvénye

Egyetlen pillanat alatt összeomlott az év sztárpapírja, miután az MSCI úgy döntött, hogy mégsem veszi be az indexébe. A hongkongi részvény, amely az év eleje óta 3800 százalékot száguldott (tegnapig), gyakorlatilag azonnal le is dolgozta ezt az emelkedést a bejelentésre, 98 százalékot zuhant.

Közel 3800 százalékot szárnyalt a hongkongi ArtGo Holdings árfolyama az év eleje óta (a tegnapi nappal bezárólag), amivel a világ legjobban teljesítő részvénye volt eddig idén a legalább 1 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalatok között. De ez az emelkedés pillanatok alatt semmivé lett ma, miután az MSCI közölte, hogy mégsem veszi be az indexébe. A vállalat több mint 5,7 milliárd dollárt vesztett hirtelen a piaci kapitalizációjából.

Az MSCI két héttel ezelőtt közölte, hogy fontolgatja az ArtGo felvételét az indexébe, de tegnap este bejelentette, hogy mégsem teszi meg, mert a mélyrehatóbb elemzések és a piaci szereplők visszajelzései alapján kérdéses, hogy mennyire jó befektetés. A hírre 98 százalékot zuhant a mai kereskedésben az ArtGo árfolyama, már egy hongkongi dollárt sem érnek a papírok.

Az ArtGo eredetileg márvány termelésével foglalkozott, de más területek felé is elkezdett terjeszkedni, például az ingatlan felé nyitott. A cég, amelynek részvényeit 2013 óta jegyzik a hongkongi tőzsdén, 2019 első félévében 29 millió jüan veszteségről számolt be, ami jelentős javulást jelent az egy évvel ezelőtti szinthez képest, 2018 első félévében ugyanis 396 millió jüan vesztesége volt. A vállalat idén betört a kínai ingatlanpiacra, ingatlanokat kezdett vásárolni. Ezt részben készpénzből, részben pedig újonnan kibocsátott részvényekből finanszírozta, amiket 20 százalékos diszkonttal adott el az akkori árfolyamhoz képest. A részvény az év közepén kezdett el száguldani és bekerült például az FTSE Global Equity sorozat kínai indexébe. Ami egyben azt is jelentette, hogy az olyan passzív alapokat kezelők, mint a Vanuard vagy a State Street Corp. elkezdhették vásárolni. Az első kereskedési napon, amikor már szerepeltek az indexben a részvények, 50 százalékot esett az árfolyam. De októberben ismét ralizni kezdett a papír és még nagyobb lendületet vett november elején, miután az MSCI közölte, hogy fontolgatja az indexbe való bekerülést.

Az árfolyam hihetetlen száguldását látva több tapasztalt részvénypiaci guru, például az aktivista befektető, David Webb is figyelmeztette a piacokat, hogy buborék lehet. És úgy tűnik, hogy az MSCI elkezdte figyelembe venni a piaci szereplők szavait.

A CMB International Securities elemzője szerint dicséretes, hogy az MSCI hallgat a piaci szereplőkre, mert egyébként nehéz megúszni, hogy a buborék jellemzőit mutató részvények kerüljenek a benchmarkokba, ha csak olyan kritériumok számítanak, mint például a piaci kapitalizáció. Régebben csak olyan dolgokat vett figyelembe az MSCI, mint a piaci kapitalizáció, a közkézhányad, vagy a likviditás, amikor az indexbe való bekerülésről döntött és nem vette figyelembe a profitablitási mutatókat, vagy a növekedést.

Az MSCI-t sokan kritizálták, amiért olyan részvényeket vett fel az indexbe, mint a kínai Ding Yi Feng Holdings, ami 8500 százalékot száguldott azt megelőzően, hogy bekerült volna az indexbe. Később a hongkongi értékpapírpiaci felügyelet felfüggesztette a részvény kereskedését azzal az indokkal, hogy a papír árfolyama irracionálisan magas lett.

Az indexváltozásokkal kapcsolatos döntések pedig egyre fontosabbak, a passzív befektetési stratégiák növekvő népszerűségével párhuzamosan. A Ding Yi Feng részvényeit például olyan többmilliárd dolláros alapok vették, mint a BlackRock, a Vanguard Group, vagy a Northern Trust Corp.

(Bloomberg)

Címlapkép: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images