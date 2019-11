Ismét exportálhatnak amerikai vállalatok a Huaweinek

Az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdán ismét elkezdte engedélyek kiadását egyes amerikai termékek exportjához a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat számára. Ezt a tárca jelentette be szerda este kiadott közleményében.

Amerikai lapértesülések szerint mintegy háromszáz exportengedély-kérelmet adtak be, ezeknek körülbelül a felét fogadta be a minisztérium, és a befogadott kérelmeknek is csak az 50 százalékát bírálta el pozitívan.

A The Wall Street Journal úgy tudja, hogy a tárca mobiltelefon-alkatrészek és általában nem elektronikus alkatrészek exportját engedélyezte.

Az amerikai kormányzat májusban rendelt el exporttilalmat a Huaweinek szállítandó amerikai portékákra. Donald Trump amerikai elnök azonban már júniusban jelezte, hogy fontolgatja egyes árucikkek exporttilalmának feloldását.

Elemzők a mostani döntést az amerikai kormányzat Pekingnek tett gesztusaként értékelik az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások közepette.

Donald Trump szerdán az Apple texasi összeszerelő üzemében tett látogatásakor - amelyen jelen volt Tim Cook vezérigazgató is - azt mondta: gondolkodik rajta, hogy a kormányzat a cég termékeit mentesítse a Kínába exportált termékek megemelt vámtarifája alól.