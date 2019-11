Itt a videó arról, hogy tényleg golyóálló a Tesla új autója

Nagy felhajtás közepette mutatta be a héten új elektromos pickupját a Tesla, az esemény egyik kínos jelenete volt, amikor a cég dizájnrészlegének a vezetője, Franz von Holzhausen egy teniszlabda méretű fémgolyót dobott az autó ablakához, bemutatva, hogy az ablak bírja a gyűrődést, az üveg pedig betört. Nem is egyszer, kétszer. Azóta persze megy a találgatás, hogy vajon szándékos volt-e a hiba, sokan gondolják, hogy ez a marketing része, mindenesetre az biztos, hogy így jóval nagyobb lett a médiafigyelem, és jóval több emberhez jutott el a Cybertruck híre.

Most Elon Musk tett ki arról egy videót, hogy az autó ablaka valóban bírja, ha vasgolyóval találják el, a hivatalos bemutató előtti teszten még működött a mutatvány. Ezek után mindenki döntse el (szavazás itt), szándékos médiahekk vagy bénázás volt a betört ablak a bemutatón.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz