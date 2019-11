Érdekes adatokra bukkantunk a tömeges elbocsátásra készülő Dunaferrnél

Látszólag, a fő számok alapján minden rendben a Dunaferr-nél: az árbevétel soha nem látott magasságokba ért, üzemi szinten már a második év amikor nyereséget termel, és az adózott eredménye is pozitív – ezt lehet kiolvasni a dunaújvárosi vasmű napokban megjelent legfrissebb, 2018-as éves beszámolójából. A sorok között azonban már ebben a dokumentumban is lehet találni érdekes dolgokat.

Minden szép és jó?

A legfontosabb működési számok szintjén kiváló év volt a Dunaferr Csoport számára a 2018-as. A belföldi értékesítés 19%-os éves növekedéssel meghaladta a 123 milliárd forintot, ilyen magasan legutóbb 2008-ban volt. Az exportértékesítés árbevétele pedig soha nem látott csúcsra ugrott: 244,8 milliárd forintot ért el 14%-os év/év alapú bővülés után.

Ezzel a társaság összesített árbevétele is új rekordot döntött: 15,6%-kal 368 milliárd forint fölé emelkedett.

Az üzemi eredmény 19 milliárd forintra javult a 2017-es 3,5 milliárd forintról. Ez úgy jött ki, hogy bár az árbevétel látványosan emelkedett, szépen kúszott felfelé az anyagjellegű ráfordítások összege is: 17%-kal majdnem elérte a 300 milliárd forintot. Mindeközben a bérek is érzékelhetően emelkedtek, ugyanis 14,9%-kal 40 milliárd forint fölé növekedett az összeg.

Az adózás előtti eredmény viszont romlott a cégnél 2017-hez képest, ugyanis a pénzügyi műveletek eredménye soron a 2017-es 15,2 milliárd forint után -7,3 milliárd forint szerepelt.

Érdemes azt is kiemelni, hogy a társaság így 10,7 milliárd forintos adózott eredményt ért el tavaly, a 2017-es 18,2 milliárd forint után. Hamarosan bemutatjuk, miért is olyan fontos ez a szám a tavalyi beszámolóból.

A tavalyi évben tovább zsugorodott a cég által foglalkoztatottak száma, így már sorozatban a 10. éve tart a létszámcsökkenés (fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a csökkenés egy jelentős része a kiszervezett munkavállalók miatt történt meg). Azt viszont érdemes kiemelni, hogy tavaly csupán 1% volt a foglalkoztatottak számának csökkenése. Fontos azt is megjegyezni, hogy ezzel a létszámával a vasmű Dunaújváros és a térség legnagyobb foglalkoztatója is egyben.

De!

A fent bemutatott kedvező adatokat több, a tavalyi beszámolóból kiolvasható folyamat árnyalja:

A beruházások tekintetében éppen ebben a „csúcsévben” volt visszafogottabb a vállalat, ami egyrészt jelezheti, hogy a társaság már 2018-ban készült a rosszabb időkre, másrészt azt a kedvezőtlen üzenetet is ki lehet olvasni ebből, hogy a konjunktúra csúcsát és az így képződő plusz tartalékot nem éppen a fejlesztésre használta fel. Összesen 3 milliárd forinttal volt kisebb a beruházások összege 2018-ban az egy évvel korábbi értékhez képest, de így is meghaladta az 5,8 milliárd forintot. A legnagyobb tétel ezen belül 1,6 milliárd forinttal a konverter testcsere volt.

A beszámoló további érdekessége (amire az EY könyvvizsgáló hívta fel a figyelmet véleményében), hogy a társaság nem képzett céltartalékot 2.225.407 tonna CO2 kibocsátásból eredő jövőbeli kötelezettségre a 2018-as év során. A számviteli törvényben foglaltak szerint pedig a cégnek céltartalékot kellett volna képeznie, összesen 17,6 milliárd forint értékben.

Ha ez megtörtént volna, akkor a konszolidált éves adózott eredmény ennyivel csökkent volna, vagyis

a társaság nem tudott volna nyereséget felmutatni, hanem valójában veszteséges lenne.

Hogyan tovább?

A beszámoló kiegészítő mellékletében találhatunk néhány olyan információt, ami a társaság jövőjét is meghatározza. A külső gazdasági környezet kapcsán a cég megjegyzi, hogy a legutóbbi adatok azt sugallják, hogy az EU gazdasága belépett a 2014-ben elkezdődött fellendülési ciklus késői szakaszába.

„Figyelembe véve, hogy az acélfelhasználó ágazatok tevékenységének bővülése a 2019-2020 közötti időszakban mérséklődni fog, várható, hogy a tényleges acélfelhasználás növekedése továbbra is veszíteni fog lendületéből” – vetíti előre a társaság.

A rosszabb időszak pedig időközben be is következett. Evgeny Tankhilevich cégvezető október végén írt, dolgozóknak küldött leveléből tudjuk, hogy közel fél éve komoly gazdasági és pénzügyi veszteségek állnak fent a cégnél, mert a 2008-as válság óta egyetlen évben sem volt ilyen súlyos az iparági helyzet, mint most. Erre a kedvezőtlen környezetre pedig válaszol a cégvezetés: 350 fős elbocsátást tervez, mivel

a helyzet komoly és súlyos, a tét pedig a vállalat jövője.

A bejelentést követően természetesen nem maradt el a szokásos kormányzati reakció sem. Ahogyan az elmúlt években ilyenkor rendszeresen, újra előkerült a Dunaferr állami visszavásárlásának ötlete. Szijjártó Péter külügyminisztert az Országgyűlés gazdasági bizottsága hallgatta meg néhány nappal ezelőtt, ahol azt mondta többek között, hogy tárgyalások folynak az orosz féllel arról, hogy a magyar állam tulajdont szerezzen az ISD Dunaferr Zrt.-ben.

Itt érdemes felidézni, hogy az elmúlt néhány évben a kormány többször is hiába próbálkozott vételi szándékával. Az ukrán ipari csoport (ahová a Dunaferr is tartozik) szempontjából stratégiai fontosságú a magyar gyár, hiszen így tud biztonsággal bent lenni az uniós piacon (ahonnan az exportértékesítésének a 96,5%-a származik), és az sem véletlen, hogy 8 év veszteségét finanszírozta a tulajdonos (-185 milliárd forint adózott eredmény szintjén, papíron), hiszen a csoporton belüli elszámolásokkal ezt kompenzálni tudta. Emellett pedig az orosz tulajdonos (a hírek szerint továbbra is a Vnyesekonombank) érdeke lehet a közeljövőben a Dunaferr megtartása, hiszen a társaság is pályázik a Paks II. projekt beszállítói címére.

