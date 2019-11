Új csúcson zárt a magyar tőzsde és az OTP

A hétfői kereskedés második felére ráfordulva emelkednek az európai tőzsdék, a piaci kommentárok szerint a hangulatot a vállalati hírek mellett az USA és Kína kereskedelmi megállapodásával kapcsolatos pozitív várakozások is támogatják. A Louis Vuitton tulajdonosa, az LVMH október végén jelentette be, hogy részvényenként 120 dollárért vásárolná meg a Tiffany&Co ékszergyártót. Hétfőn érkezett a hír, hogy az LVMH 16,2 milliárd dollárért veszi meg a Tiffanyt, a tranzakció részvényenként 135 dolláros felvásárlási ajánlatot jelentett. Az LVMH árfolyama 2 százalékkal került ma feljebb, míg a New York-i tőzsdén jegyzett Tiffany részvényei 6 százalékkal kerültek feljebb a hétfői, nyitás előtti kereskedésben. Az európai tőzsdék is emelkednek, a DAX 0,4 százalékos emelkedése mellett a CAC40 0,5 százalékot erősödött.