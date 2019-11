Megszorítások jönnek a BMW-nél is

A Daimler és az Audi után a BMW-nél is megszorítások jönnek, erről állapodott meg a munkáltató a munkavállalókkal.

Sikerült megállapodnia a cégvezetésnek és a munkavállalóknak a költségcsökkentésről a BMW-nél. A megállapodással sikerült elérni azt, hogy ne kelljen drasztikus intézkedéseket végrehajtani, mondta Oliver Zipse, a konszern vezetője. A munkaadói és a munkavállalói oldal közötti egyezség érinti a karácsonyi és egyéb bónuszt is. A vállalat egyre inkább új szegmensekben, az elektromobilitás és az önvezető autózás területén hozna létre új munkahelyeket, de a mostani megállapodásnak az is a része, hogy minden egyes új munkahely létrehozásakor egy másik munkahelyet meg kell szüntetni a vállalatnál. A megszorítások annak a csomagnak a részei, amivel az a cél, hogy a költségeket 2022-re több mint 12 milliárd euróval csökkentsék. A cél az, hogy forrásokat teremtsenek az elektromobilitásra való átálláshoz, úgy, hogy a vállalat profitabilitása ne romoljon. Az új szabályok 2020-tól élnek.

Nem csak a BMW, hanem a másik két német rivális, az Audi és a Daimler is megszorításokat jelentett be az elmúlt hetekben. Az Audi tízből egy munkahelyet szüntet majd meg az elkövetkező években, a társaság 2025-ig Németországban 9 500 fős létszámleépítést hajt végre, amivel a cég 6 milliárd eurót takarít meg. Az Audi mindemellett 2 000 új pozíciót hoz létre az elektromobilitás és a digitalizáció területein. A cég szerint az elbocsátás menedzsment pozíciókat is magában foglal és a leépítés általi megtakarítással a társaság elérheti a 9-11 százalékos profit marzsot. Az Audi belegyezett a foglalkoztatási garancia 2029-ig tartó kiterjesztésébe, amelynek keretében a cég 2029-ig kizárta a kényszerített munkaerő-elbocsátásokat. A cég üzemi tanácsának elnöke sikernek nevezte a foglalkoztatási garancia kiterjesztését. A menedzsment és a munkavállalók közötti megállapodás alapján az éves gyártási kapacitás a cég ingolstadti üzemében 450 000, a neckarsulmi üzemben 250 000 lesz. A Daimler november közepén jelentette be, hogy szinte minden területen leépítéseket hajt végre, 2022 végéig 1,4 milliárd eurót spórolnának a személyi költségeken, csak a Mercedes Benz autógyártónál 1 milliárd eurós spórolás a cél.

A BMW árfolyama ma 0,8 százalékot emelkedett, idén 5 százalékkal került feljebb az árfolyam.

