Zsinóron húzták fel, most azonban falnak ütközött a Richter

Hónapokig tartó esés után októberben nagyot fordult a világ a Richternél, akkor, mintha egy láthatatlan kéz vonalzóval jelölte volna ki az utat felfelé, néhány hét alatt 28 százalékot emelkedett az árfolyam. Most azonban fontos szinthez ért a Richter, megnéztük, hogyan tovább.

Egymást érték a rossz hírek a Richternél az elmúlt egy évben

2017. nyaráig nagyot emelkedett a Richter, a részvényárfolyam új csúcsra ment, majd az azt követő két évben a gyógyszergyártó papírjai nagyot estek. 2017. júniusától 2018. júliusáig a Richter árfolyama 38,4 százalékot esett. Ezután ismét emelkedéssel próbálkozott a papír, majd újabb rossz hír után a Richter lefordult és árfolyam egy csökkenő trendcsatornában haladt lefelé az elmúlt hónapok folyamán. Több rossz hír is nyomasztotta a befektetőket:

A Richter készítményével, az Esmyával kezelt néhány betegnél májgyulladást fedeztek fel, majd ezután az Esmya értékesítéseit átmenetileg felfüggesztették. A készítmény a vizsgálat lezárulása után korlátozásokkal a piacon maradhatott, a befektetők egy része azonban amiatt aggódhatott, hogy az újraindult forgalmazás után a készítmény eladásai a vártnál lassabban futhatnak majd fel.

Gondok adódtak a Richter romániai nagykereskedelmi cégénél, a Pharmafarm működési engedélyét tavaly júniusban felfüggesztették, miután a Richter nagykereskedelmi leánycége a romániai hatóság indoklása szerint megsértette a Good Distribution Practice előírásait. A Pharmafarm tavaly szeptemberben kapta vissza működési engedélyét, a Richter szerint a felfüggesztés okozta bevételkiesés éves szinten 40 millió euró lehetett.

Problémákat okozott a szerializáció: az idén februárban életbe lépő uniós rendelet előírja minden újonnan gyártott vényköteles gyógyszer biztonsági elemekkel történő ellátását. Az egyedi gyógyszerazonosítás komoly gondot okozott a Richternek, mivel a cég a gyógyszer-szerializáció okozta kapacitásvesztés miatt nem volt képes annyi terméket gyártani, mint amennyit szeretett volna.

A technikai kép egyértelműen borús volt az elmúlt hónapok folyamán, a Richter egy csökkenő csatornában haladt lefelé, a fény október elején csillant fel az alagút végén, ekkor az árfolyam fontos technikai szinteket tört át.

Valami nagyon megváltozott

Az év második felében valami nagyon megváltozott Richternél, a technikai kép kedvezőbbé vált, miután az árfolyam októberben az 5 000 forintos szintet leküzdése után felfelé tört ki a korábbi, csökkenő trendcsatornából. Az árfolyam ezután tovább emelkedett, és ami az elmúlt egy hónapban történik a Richternél, az tényleg olyan, mintha vonalzóval rajzolták volna meg a grafikont. A Richter árfolyama október 10. és november 25 között 27,3 százalékkal került feljebb.

A kedvező technikai kép mellett több pozitív hír is érkezett az elmúlt nagyjából másfél hónap folyamán, ezek szintén támogathatták a Richter emelkedését:

A Richter október 16-án jelentette be, hogy fejlesztési megállapodást kötött a Mycoviával, a visszatérő gombás hüvelyfertőzés kezelésére szolgáló, jelenleg fázis III klinikai vizsgálatok alatt álló molekulához kapcsolódó kizárólagos licenc és fejlesztési, valamint technológia transzferről.

A JP Morgan is optimistább lett a Richterre, a bankház október 17-én 6 020 forintról 6 300 forintra emelte meg a Richterre vonatkozó célárát, fenntartva a felülsúlyozási ajánlását.

A cég vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott október végi interjújában elmondta, hogy a Richter idei, csoportszintű árbevétele magasabb lehet majd a vártnál, Orbán Gábor emellett azt is hozzátette, hogy a társaság fontos készítményétől, a cariprazine-tól a következő évben is látványos növekedésre számítanak az amerikai piacon.

A Richter harmadik negyedéves gyorsjelentése is jól sikerült, a gyógyszergyártó a főbb sorokon felülteljesítette a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus mediánját. A gyorsjelentést követő sajtótájékoztatón felfelé módosította várakozásait a menedzsment: a Richter számára kedvező árfolyamváltozások mellett a jól teljesítő Vraylar-eladások miatt a cég szerint a gyógyszergyártás euróban kifejezett árbevétele 5-6 százalékkal nőhet idén, míg a konszolidált, euróban kifejezett árbevétel 8-9 százalékkal nőhet az idei évben.

Az emelkedést a saját részvény vásárlások is segíthették, a Richter november 8-án jelentette be, hogy maximum 700 000 darab saját részvényt vesz a Budapesti Értéktőzsdén, amit a cég a munkavállalói javadalmazási programjaihoz kíván felhasználni. A Richter november 8. és november 25. között 430 500 darab saját részvényt vásárolt, összesen 2,49 milliárd forint értékben. A Richter november 25-ig az előirányzott mennyiség 61,5 százalékát vásárolta meg, amennyiben az elmúlt napokhoz hasonló ütemezéssel veszi tovább a saját részvényeit a társaság, az az elkövetkező napokban akár támogathatná is az árfolyam emelkedését.

A Richter november 27-én jelentette be, hogy a társaság licenc partnere, a Mochida Pharmaceutical bevezette a japán piacra a bioszimiláris teriparatide készítményt, miután a Mochida idén szeptemberben kapta meg a forgalomba hozatali engedélyt a termékre. A készítményből származó royalty bevétel a következő év első negyedévében jelenik meg a Richter számaiban.

Nem drága a Richter

Az elemzői várakozások alapján jóval nagyobb lehet a profitnövekedés a Richternél a társaság legközelebbi szektortársaihoz képest, azonban a cég P/E és EV/EBITDA alapján az átlagosnál alacsonyabb szorzókon forog, az elmúlt hetek árfolyamemelkedése után még mindig relatíve olcsó a Richter.

Szárnyalás után lefordult az árfolyam

Az elmúlt hetek erősödése után rendkívül túlvetté vált a Richter, a hétfői emelkedés után az RSI 85 ponton is járt, majd az árfolyam kedden lefordult, bár a Richter ezzel együtt továbbra is túlvett tartományban jár. Ha tovább esik az árfolyam, a következő támaszt 5 600 forint közelében találjuk, az 5 600 forint közelében található zóna idén már többször is szolgált támaszként és ellenállásként. Ha tovább emelkedik az árfolyam és a Richter ismét áttörné a lélektani 6 000 forintos szintet, felfelé a 6 240 forintos szint közelében található a következő ellenállás, amely 2016. novemberében ellenállást, míg 2017. decemberében és 2018. januárjában támaszt jelentett a Richter számára. A következő ellenállás pedig a 6 500 forintos szint közelében található.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Faluldi Imre