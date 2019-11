Eladja Opus-részvényeit a CIG Pannónia, és visszavásárolja az Opusnál lévő papírjait

Rendkívüli közgyűlést tart a CIG Pannónia, ahol a részvényesek több tranzakcióról is döntenek. A részvényesek szempontjából az egyik legizgalmasabb, hogy megszűntetnék a CIG Pannónia és az Opus közötti kereszttulajdonlást.

Rendkívüli közgyűlést tart idén december 21-én, szombaton a CIG Pannónia. A részvényesek több napirendi pontról is döntenek:

Saját részvény vásárlására adott közgyűlési felhatalmazás módosítása: A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot a társaság tőkéjének csökkentése érdekében 23,6 millió darab törzsrészvényt vásároljon az eredeti határozatban foglalt feltételekkel. Az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke módosítására: A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot, hogy a saját részvény vásárlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a társaság alaptőkéjét módosítsa. Döntés a stratégiai befektetésekről: Itt több tranzakcióra kerülhet sor. A közgyűlés felhatalmazhatja az igazgatóságot, hogy a CIG Pannónia a tulajdonában álló valamennyi Opus-részvényt értékesítse. Az értékesítés ellenértéke részvényenként minimum a 2019. november 27. napi záró árfolyam (267,80 forint) mínusz 10% (241 forint) lehet. A másik tranzakció az, hogy a közgyűlés felhatalmazása alapján a CIG Pannónia visszavásárolja az Opus tulajdonában állórészvényeit. A vételárat a társaság meglévő pénzeszközei terhére, a 6,84 millió darab Opus részvény értékesítése, valamint az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.-ben lévő 16 százalékos mértékű részesedés tervezett értékesítéséből kívánja fedezni.

Tavaly januárban jelentették be, hogy stratégiai együttműködésre lép a CIG Pannónia és a Konzum. A két vállalat kereszttulajdonlásról is megállapodott, amelynek keretében a Konzum 24,85 százalékos tulajdonrészt szerzett a CIG Pannóniában, utóbbi pedig 6,16 százalékos részesedést szerzett a Konzumban. Időközben a Konzum és az Opus összeolvadt, így a CIG Pannónia Opus-részvények tulajdonosává vált, az Opus pedig 24,85 százalékos tulajdonosa lett a CIG Pannóniának. A most bejelentett tranzakciókkal megszűnne a kereszttulajdonlás a két vállalat között.

Az Opusnál 23,47 millió darab CIG Pannónia részvény van, annak a piaci értéke a mai záróárral számolva 7,4 milliárd forint. A CIG Pannóniánál lévő 6,85 millió darab Opus-részvény piaci értéke 2,1 milliárd forint.

Az Opus BÉT-közleményben erősítette meg, hogy az Opus és a CIG egyező akarattal tárgyalásokat folytat az egymásban fennálló részesedéseik átrendezéséről.

A CIG Pannónia árfolyama ma 0,2 százalékkal csökkent, 315 forinton zárt. A CIG árfolyama idén 23 százalékkal került lejjebb.

Az Opus árfolyama ma közel 15 százalékot emelkedett, és 307,80 forinton zárt. Idén 37 százalékkal került lejjebb az árfolyam.