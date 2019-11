Jövőre is folytatódnak az adócsökkentések Magyarországon

Az adócsökkentések jövőre is folytatódnak, a kormány minden dolgozó nyugdíjast mentesít a járulékfizetés alól, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) esetében jövőre a kisvállalati adó mértéke 13-ról 12 százalékra mérséklődik - mondta a Pénzügyminisztérium (PM) államtitkára a "Nemzeti adókonzultáció" című rendezvényen, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tartott pénteken Budapesten.

Izer Norbert kiemelte: a gazdasági növekedés hátterében az adócsökkentés áll, mert amióta csökkennek az adók, nő a gazdaság, bővül a foglalkoztatás és a bérek is. A bruttó hazai termék (GDP) növekedése 2018-ban elérte az 5,1 százalékot, az idei év második negyedévében az 5,2 százalékot, a harmadikban az 5 százalékot. Ezzel az értékkel Magyarország az európai uniós rangsor első helyén van.

Rámutatott: ez a kormány az adócsökkentés kormánya, 2010 óta folyamatosan csökkennek az adók, 15 százalékra mérsékelte a kabinet a személyi jövedelemadót, 9 százalékra a társasági adót, emellett a szociális hozzájárulási adó is folyamatosan csökken 2016 óta. Ma a magyar vállalkozások fizetik az Európai Unió legalacsonyabb társasági adóját, és a magyar emberek az EU harmadik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját.

Az államtitkár kiemelte: az Európai Unióban Magyarországon volt a legnagyobb mértékű adóteher-csökkentés 2017-ben, a tavalyi adómérséklésekkel Magyarország ezüstérmes lett. A majdnem egy százalékpontos csökkentést 2017-ben és 2018-ban is úgy sikerült elérni, hogy közben az unióban nőtt az átlagos közteher. A kormány adócsökkentő politikájával párhuzamosan jelentősen mérséklődtek az adminisztrációs terhek is, ehhez hozzájárult az is, hogy az adóhivatal egyre hatékonyabb ellenőrzési munkát végez - fűzte hozzá.

A PM adóügyekért felelős államtitkára emlékeztetett arra, hogy 2018. január 1-jétől 19,5 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó, amely csak tavaly 200 milliárdot hagyott a vállalkozásoknál. A kkv-kat közvetlenül is érintették a könnyítések, tavaly ugyanis 13 százalékra csökkent a kisvállalati adó (kiva) kulcsa is. Ahogy mérséklődött a kisvállalati adó (kiva) kulcsa, úgy nőtt a kiva népszerűsége, míg 2016. decemberében 6500 gazdasági szereplő, addig ma már több mint 41 ezer vállalkozás választotta a kivát. A PM államtitkára rámutatott: 2020-ban szinte mindenkit érintenek az adócsökkentések. Az intézkedések közül kiemelte, hogy a kormány a négygyermekes anyáknak élethosszig tartó szja-mentességet biztosít, valamint a szálláshely-szolgáltatók forgalmi adóterhe 9 százalékponttal csökken. Izer Norbert jelezte: az adócsökkentés legbiztosabb fedezetét a gazdaság fehérítése jelenti, ezért a kabinet további intézkedésekre készül a feketegazdaság visszaszorítására.

