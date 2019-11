Második napja tart az Opus szárnyalása

Tovább emelkedik a mai kereskedésben az Opus árfolyama, de az elmúlt hónapok masszív esése után még így is az értéke harmadát elvesztette idén a papír. Ma ismét az ismét az Opus a legnagyobb forgalmú részvény a magyar tőzsdén, de ezúttal vannak hírek is.

A tegnapi 15 százalékos száguldás után tovább folytatódik az Opus emelkedése, a részvény ma 7 százalékot drágult eddig és egyben a legnagyobb forgalmú papír ma a magyar tőzsdén. Eddig közel 700 millió forint értékben cseréltek gazdát Opus-részvények a budapesti tőzsdén, ez kétszer akkora mint az OTP mai forgalma.

Hónapok óta masszívan esett az Opus árfolyama, még az elmúlt két nap szárnyalásával együtt is az értékének harmadát veszítette el idén a részvény. Tegnap azonban nagy forgalommal venni kezdték a részvényeket, ami még ma is kitart. Tartós fordulatról egyelőre korai beszélni, a trend egyelőre továbbra is lefelé tart, azonban az elmúlt hónapok példái alapján hasonló túladottságból jellemzően néhány napig tartó felpattanás jött.

A technikai jellegű emelkedés mellett most hírek is voltak a céggel kapcsolatban: tegnap este, a magyar tőzsde zárása után jelentette be a cég, hogy eladja az Opus-részvényeit a CIG Pannónia, a biztosító pedig visszavásárolja az Opusnál lévő papírjait, ezzel megszüntetve a kereszttulajdonlást.

Ami a technikai képet illeti, a 300 forint körüli szintet érdemes figyelni, az akörüli zóna több alkalommal is támaszként szolgált, most inkább ellenállás lehet. ezt követően pedig a 350 körüli zóna lehet érdekes.