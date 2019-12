Németországnak fájhat leginkább a Daimler spórolása

Elsősorban a Daimler német munkaerejét fogja érinteni a cég 1,4 milliárd eurós költségcsökkentési csomagja – írja a Reuters a Stuttgarter Zeitung alapján. A német autógyár a csökkenő eladásokkal indokolja, hogy 2022-ig húznának a nadrágszíjon.

Múlt pénteken jelentette be a Daimler, hogy 2022 végéig összesen 1,4 milliárd eurós költségcsökkentést tervez, ami elbocsátásokkal is jár majd. Most az autógyár szakszervezetei is megszólaltak a tervekről, szerintük az elbocsátások kétharmada az anyaországot fogja érinteni.

A szervezet azt is kiemelte, hogy sem a költségcsökkentést, sem a tízezres tervezett elbocsátást nem hagyták jóvá előzetesen, korábban abban egyeztek meg a menedzsmenttel, hogy nem közölnek konkrét számot a leépítésről.