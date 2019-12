Újabb akadály hárult el az Est Media felvásárlása elől

Jóváhagyta a Gazdasági Versenyhivatal a Delta Csoport és az Est Media Nyrt. július 30-án bejelentett tranzakcióját, ami a sikeres zárás egyik feltétele volt. Így hamarosan a tőzsdei cég tulajdonába kerülhet a közel 16 milliárd forintos árbevételű Delta Systems Kft. informatikai vállalat.

A Delta Csoport és az Est Media idén július 30-án jelentették be, hogy a tőzsdei társaság egy részvénykibocsátást is magába foglaló tranzakció keretében felvásárolja az egyik vezető hazai rendszerintegrátort, a Delta Systems Kft.-t, miközben a Delta Csoport holdingcége a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Est Media nagytulajdonosává válik. Az ügylet véglegesítését december 20-ig tervezték, addig több zárási feltételnek is teljesülnie kell.

Az Est Media bejelentése alapján a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta a tranzakciót. A GVH hatósági bizonyítványában igazolta, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a versenytörvény szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn. A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése is megtörtént.

„Az utóbbi hónapokban keményen dolgoztunk a tranzakció sikeres zárásán, illetve a tőzsdei vállalat jövőjének megalapozásán, hamarosan újabb fejezet kezdődhet a cég életében” – mondta Papp István, az Est Media igazgatóságának elnöke. Bártfai Zsolt, a Delta Csoport társtulajdonosa és menedzsmentjének tagja hozzátette: „a GVH jóváhagyása fontos mérföldkő abban, hogy sikeresen le tudjuk zárni a tranzakciót, és a Delta Csoport megjelenhessen a hazai tőzsdén.”

(BÉT)